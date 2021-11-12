Vídeo mostra assassinato de empresário durante assalto em Cachoeiro

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A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma operação, na manhã desta sexta-feira (12), para localizar os suspeitos do crime. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade vizinha, Atílio Vivácqua , mas, segundo a Polícia Civil, ao tomarem ciência de que haviam policiais à procura deles, os três fugiram para outro município, que ainda não foi identificado pelos investigadores.

Segundo o titular da Deic de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rafael Amaral, a polícia identificou os suspeitos e o veículo utilizado no crime com a ajuda de câmeras de segurança. Com base na gravação, investigações apontam que três homens participaram da ação criminosa: um foi responsável pela direção do veículo e os demais, pela abordagem às vítimas.

Além de Marone Lopes Bicalho, o dono do bar onde ele estava foi alvo dos assaltantes. Segundo o delegado, também foi solicitada a prisão temporária dos investigados, porém, até o momento, apenas mandados de busca e apreensão domiciliar foram autorizados pela Justiça, segundo o delegado Rafael Amaral. O titular da Deic de Cachoeiro de Itapemirim informou que os três suspeitos responderão por crime de latrocínio.

RELEMBRE O CRIME

Marone Lopes Bicalho, de 41 anos, morreu após ser baleado com tiro no rosto em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O empresário Marone Lopes Bicalho foi baleado no rosto quando estava em um bar, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo familiares, ele havia acabado de sair do trabalho. Enquanto a vítima estava no estabelecimento, dois criminosos chegaram para assaltar o local.