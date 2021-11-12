Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com caminhões e trator

Funcionários fazem cortejo em homenagem a empresário morto em Guarapari

O corpo do empresário foi velado durante a manhã desta sexta em um ginásio de esportes e saiu para o sepultamento por volta das 12h40
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 nov 2021 às 13:32

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 13:32

Funcionários fazem cortejo em homenagem a empresário morto em Guarapari Crédito: TV Gazeta
Funcionários da empresa de terraplanagem de Thiago Simões Nossa, o empresário morto a tiros e facadas na quinta-feira (11), fizeram um cortejo com caminhões e trator até o cemitério onde ele foi enterrado na manhã desta sexta-feira (12).
O corpo do empresário foi velado durante a manhã desta sexta em um ginásio de esportes e saiu para o sepultamento por volta das 12h40. O enterro ocorreu em um cemitério particular do município. Thiago deixa a esposa e uma filha de sete anos.
Cortejo feito na manhã desta sexta-feira (12) em homenagem a Thiago Nossa Crédito: TV Gazeta

O CASO

Thiago Simões Nossa, de 31 anos, foi assassinado na manhã desta quinta-feira (11) dentro de uma área onde fica um posto de gasolina no bairro Aeroporto, em Guarapari. No local há algumas lojas e o escritório onde a vítima estava.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma equipe foi ao local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados entraram no escritório, anunciando o assalto, e que uma vítima foi trancada no banheiro.
"No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados", informou a corporação, por meio de nota.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Empresário assassinado em Guarapari havia denunciado ameaça de morte

Polícia investiga vídeo de dupla correndo perto de posto em Guarapari

FEZ BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

Conforme apurado pela TV Gazeta, o empresário Thiago Simões Nossa chegou a fazer um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em junho deste ano, no qual relatou ter sido ameaçado por outro empresário. De acordo com o registro, os dois teriam brigado por causa da disputa de uma licitação em Guarapari.
Questionada a respeito desta ocorrência, a Polícia Civil informou que "todas as circunstâncias e informações ligadas ao fato estão em averiguação" e afirmou que "não há informações que possam ser divulgadas neste momento".
A corporação investiga um vídeo que mostra dois homens na região do estabelecimento onde o empresário foi morto. Inicialmente, eles aparecem de capuz, andando normalmente. Pouco depois, surgem correndo na direção contrária. As informações foram apuradas pela TV Gazeta.  Veja abaixo:

NOTA DE PESAR

Thiago Simões Nossa é sobrinho da esposa do ex-prefeito de Guarapari, Orly Gomes. A Prefeitura de Guarapari, na pessoa do prefeito Edson Magalhães, manifestou pesar, lamentando profundamente o falecimento do empresário, "em decorrência de um crime bárbaro", diz o texto.

Veja Também

Mulher é seguida pelo ex, agredida e salva pela Guarda de Viana

Chaveiro desmaia após ser rendido por dupla em assalto na Serra

Vídeo: dupla armada com facas ameaça funcionários de farmácia em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados