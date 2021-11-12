Funcionários fazem cortejo em homenagem a empresário morto em Guarapari Crédito: TV Gazeta

Funcionários da empresa de terraplanagem de Thiago Simões Nossa, o empresário morto a tiros e facadas na quinta-feira (11) , fizeram um cortejo com caminhões e trator até o cemitério onde ele foi enterrado na manhã desta sexta-feira (12).

O corpo do empresário foi velado durante a manhã desta sexta em um ginásio de esportes e saiu para o sepultamento por volta das 12h40. O enterro ocorreu em um cemitério particular do município. Thiago deixa a esposa e uma filha de sete anos.

Cortejo feito na manhã desta sexta-feira (12) em homenagem a Thiago Nossa Crédito: TV Gazeta

O CASO

Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma equipe foi ao local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados entraram no escritório, anunciando o assalto, e que uma vítima foi trancada no banheiro.

"No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados", informou a corporação, por meio de nota.

FEZ BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Conforme apurado pela TV Gazeta, o empresário Thiago Simões Nossa chegou a fazer um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em junho deste ano, no qual relatou ter sido ameaçado por outro empresário. De acordo com o registro, os dois teriam brigado por causa da disputa de uma licitação em Guarapari.

Questionada a respeito desta ocorrência, a Polícia Civil informou que "todas as circunstâncias e informações ligadas ao fato estão em averiguação" e afirmou que "não há informações que possam ser divulgadas neste momento".

A corporação investiga um vídeo que mostra dois homens na região do estabelecimento onde o empresário foi morto. Inicialmente, eles aparecem de capuz, andando normalmente. Pouco depois, surgem correndo na direção contrária. As informações foram apuradas pela TV Gazeta. Veja abaixo:

Your browser does not support the video tag.

NOTA DE PESAR