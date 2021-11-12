Funcionários fazem cortejo em homenagem a empresário morto em Guarapari

Funcionários da empresa de terraplanagem de Thiago Simões Nossa, o empresário morto a tiros e facadas na quinta-feira (11), fizeram um cortejo com caminhões e trator até o cemitério onde ele foi enterrado na manhã desta sexta-feira (12).
O corpo do empresário foi velado durante a manhã desta sexta em um ginásio de esportes e saiu para o sepultamento por volta das 12h40. O enterro ocorreu em um cemitério particular do município. Thiago deixa a esposa e uma filha de sete anos.
O CASO
Thiago Simões Nossa, de 31 anos, foi assassinado na manhã desta quinta-feira (11) dentro de uma área onde fica um posto de gasolina no bairro Aeroporto, em Guarapari. No local há algumas lojas e o escritório onde a vítima estava.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma equipe foi ao local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados entraram no escritório, anunciando o assalto, e que uma vítima foi trancada no banheiro.
"No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados", informou a corporação, por meio de nota.
FEZ BOLETIM DE OCORRÊNCIA
Conforme apurado pela TV Gazeta, o empresário Thiago Simões Nossa chegou a fazer um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em junho deste ano, no qual relatou ter sido ameaçado por outro empresário. De acordo com o registro, os dois teriam brigado por causa da disputa de uma licitação em Guarapari.
Questionada a respeito desta ocorrência, a Polícia Civil informou que "todas as circunstâncias e informações ligadas ao fato estão em averiguação" e afirmou que "não há informações que possam ser divulgadas neste momento".
A corporação investiga um vídeo que mostra dois homens na região do estabelecimento onde o empresário foi morto. Inicialmente, eles aparecem de capuz, andando normalmente. Pouco depois, surgem correndo na direção contrária. As informações foram apuradas pela TV Gazeta. Veja abaixo:
NOTA DE PESAR
Thiago Simões Nossa é sobrinho da esposa do ex-prefeito de Guarapari, Orly Gomes. A Prefeitura de Guarapari, na pessoa do prefeito Edson Magalhães, manifestou pesar, lamentando profundamente o falecimento do empresário, "em decorrência de um crime bárbaro", diz o texto.