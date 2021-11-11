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Empresário morto

Polícia investiga vídeo de dupla correndo perto de posto em Guarapari

Thiago Simões Nossa, de 31 anos, foi assassinado na manhã desta quinta-feira (11) no bairro Aeroporto. Ele é sobrinho da esposa do ex-prefeito de Guarapari, Orly Gomes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2021 às 18:54

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 18:54

A Polícia Civil investiga um vídeo que mostra dois homens na região do estabelecimento onde o empresário Thiago Simões Nossa, de 31 anos, foi morto nesta quinta-feira (11), no bairro Aeroporto, em Guarapari. Inicialmente, eles aparecem de capuz, andando normalmente. Pouco depois, ambos surgem correndo na direção contrária. As informações foram apuradas pela TV Gazeta.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Nenhum suspeito foi detido até a tarde desta quinta-feira.

O ASSASSINATO

Acionada na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados entraram em um escritório que fica na área de um posto de gasolina e anunciaram o assalto. 
O empresário Thiago Nossa foi assassinado a tiros em Guarapari
O empresário Thiago Simões Nossa foi assassinado nesta quinta-feira (11) em Guarapari Crédito: Montagem | A Gazeta/Foto leitor
"No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados", informou a corporação. De acordo com apuração da TV Gazeta, Thiago Simões Nossa morreu dentro da ambulância.
O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado. Durante esta tarde, parentes estiveram no local para fazer a liberação.

AMEAÇAS

Conforme apurado pela TV Gazeta, o empresário Thiago Simões Nossa chegou a fazer um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em junho deste ano, no qual relatou ter sido ameaçado por outro empresário. De acordo com o registro, os dois teriam brigado por causa da disputa de uma licitação em Guarapari.
Questionada a respeito desta ocorrência, a Polícia Civil informou que "todas as circunstâncias e informações ligadas ao fato estão em averiguação" e afirmou que "não há informações que possam ser divulgadas neste momento".

NOTA DE PESAR

Por nota, a Prefeitura de Guarapari, na pessoa do prefeito Edson Magalhães, manifestou pesar, lamentando profundamente o falecimento do empresário, "em decorrência de um crime bárbaro", diz o texto.
Thiago Simões Nossa é sobrinho da esposa do ex-prefeito de Guarapari, Orly Gomes. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o ex-chefe do Executivo confirmou a morte do empresário e disse que a família ainda não sabe detalhes de como o assassinato ocorreu. 

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