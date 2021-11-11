Polícia investiga vídeo de dupla correndo perto de posto em Guarapari

Your browser does not support the video tag.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Guarapari. Nenhum suspeito foi detido até a tarde desta quinta-feira.

O ASSASSINATO

Acionada na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados entraram em um escritório que fica na área de um posto de gasolina e anunciaram o assalto.

O empresário Thiago Simões Nossa foi assassinado nesta quinta-feira (11) em Guarapari Crédito: Montagem | A Gazeta/Foto leitor

"No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados", informou a corporação. De acordo com apuração da TV Gazeta, Thiago Simões Nossa morreu dentro da ambulância.

O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória, para ser examinado. Durante esta tarde, parentes estiveram no local para fazer a liberação.

AMEAÇAS

Conforme apurado pela TV Gazeta, o empresário Thiago Simões Nossa chegou a fazer um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em junho deste ano, no qual relatou ter sido ameaçado por outro empresário. De acordo com o registro, os dois teriam brigado por causa da disputa de uma licitação em Guarapari.

Questionada a respeito desta ocorrência, a Polícia Civil informou que "todas as circunstâncias e informações ligadas ao fato estão em averiguação" e afirmou que "não há informações que possam ser divulgadas neste momento".

NOTA DE PESAR

Por nota, a Prefeitura de Guarapari , na pessoa do prefeito Edson Magalhães, manifestou pesar, lamentando profundamente o falecimento do empresário, "em decorrência de um crime bárbaro", diz o texto.