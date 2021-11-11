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Violência

Empresário é assassinado a tiros em Guarapari

Crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), no bairro Aeroporto. Thiago Simões Nossa é sobrinho da esposa do ex-prefeito de Guarapari, Orly Gomes
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 nov 2021 às 12:47

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 12:47

O empresário Thiago Nossa foi assassinado a tiros em Guarapari
O empresário Thiago Simões Nossa foi assassinado nesta quinta-feira (11) em Guarapari Crédito: Montagem | A Gazeta/Foto leitor
Um empresário, identificado como Thiago Simões Nossa, de 31 anos, foi assassinado na manhã desta quinta-feira (11) dentro de uma área onde fica um posto de gasolina no bairro Aeroporto, em Guarapari. No local há algumas lojas e o escritório onde a vítima estava.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma equipe foi ao local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados entraram no escritório, anunciando o assalto, e que uma vítima foi trancada no banheiro. "No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados", informou a corporação, por meio de nota.
Segundo apuração da TV Gazeta, a Polícia Civil investiga um vídeo que mostra dois homens – com blusas de frio e capuz – atravessando a rua normalmente, pouco antes do crime ocorrido no final desta manhã. Logo depois, eles aparecerem saindo da área do posto, correndo na direção contrária. Veja:

AMEAÇAS

Conforme apurado pela TV Gazeta, o empresário Thiago Simões Nossa chegou a fazer um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em junho deste ano, no qual relatou ter sido ameaçado por outro empresário. De acordo com o registro, os dois teriam brigado por causa da disputa de uma licitação em Guarapari.
Questionada a respeito desta ocorrência, a Polícia Civil informou que "todas as circunstâncias e informações ligadas ao fato estão em averiguação" e afirmou que "não há informações que possam ser divulgadas neste momento".

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. "O local do crime foi periciado e a polícia iniciou a coleta de informações, ouvindo testemunhas e realizando levantamentos", garantiu.
Até as 16h40 desta quinta-feira (11), nenhum suspeito havia sido detido. O corpo do empresário Thiago Simões Nossa foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado. Durante esta tarde, parentes dele estiveram no local para fazer a liberação.

NOTA DE PESAR

Por nota, a Prefeitura de Guarapari, na pessoa do prefeito Edson Magalhães, manifestou pesar, lamentando profundamente o falecimento do empresário, "em decorrência de um crime bárbaro", diz o texto.
Thiago Simões Nossa é sobrinho da esposa do ex-prefeito de Guarapari, Orly Gomes. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o ex-chefe do Executivo confirmou a morte do empresário e disse que a família ainda não sabe detalhes de como o assassinato ocorreu. 

Atualização

11/11/2021 - 6:02
O texto foi atualizado com informações sobre a vítima ter procurado a Polícia Civil para denunciar uma ameaça de morte.

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