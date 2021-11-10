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Deputados aprovam em 2° turno a PEC que institui Polícia Penal no ES

Proposta, que muda a nomenclatura de inspetores penitenciários para policiais penais, ainda precisa ser promulgada pelo presidente do Legislativo Estadual, deputado Erick Musso (Republicanos)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 nov 2021 às 17:33

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 17:33

Correção

10/11/2021 - 7:58
Em versão anterior, a reportagem errou ao afirmar que a PEC precisava ser promulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB). A proposta, na verdade, tem que ser promulgada pelo presidente da Assembleia, deputado Erick Musso (Republicanos) para passar a valer. O texto foi corrigido.
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou em segundo turno, nesta quarta-feira (10), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria a Polícia Penal no Estado, mudando a nomenclatura de inspetores penitenciários para policiais penais. Especialistas ouvidos por A Gazeta entendem que, com a mudança, os profissionais vão ganhar autonomia e terão a atividade igualada a de outras forças policiais. A proposta ainda precisa ser promulgada pelo presidente do Legislativo Estadual, deputado Erick Musso (Republicanos).
A PEC aprovada é de autoria do ex-deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos), atual prefeito de Vitória, e tem a mesma finalidade que a PEC 7/2021, do governo do Estado, que institui a Polícia Penal como encarregada da segurança nos estabelecimentos penais capixabas.
A matéria foi aprovada em primeiro turno na sessão do último dia 3, e em segundo turno nesta quarta-feira (10). A aprovação da PEC dependia de quórum de  18 votos e recebeu 21 favoráveis, sem votos contrários.
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus
Inspetores penais, que passarão a ser policiais penais após proposta ser promulgada, atuam em presídios no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Secretaria de Justiça do Espírito Santo

MUDANÇA DE INSPETOR PARA POLICIAL PENAL

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, na tarde desta quarta-feira, que a aprovação da PEC é um pré-requisito para a regulamentação da Polícia Penal no Espírito Santo, que promoverá a alteração da nomenclatura. A medida passará a valer após ser promulgada pelo presidente da Assembleia.
Especialistas ouvidos por A Gazeta pontuaram que, além de terem a mudança na nomenclatura, os inspetores ganharão mais autonomia, garantias e também exigências, visto que terão de passar por concurso público. Com a aprovação da PEC, os policiais passarão a serem regidos por leis específicas e o exercício da atividade de inspetor penitenciário será formalizado.
Na sessão desta quarta-feira, o deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) ressaltou que existe atualmente um grande  número de servidores em designação temporária atuando em funções importantes, como a escolta de presos
“Nós temos 1.921 servidores efetivos da nova Polícia Penal e 1.334 servidores em designação temporária (DT). Temos de lembrar que esses servidores atuarão em novas frentes, como, por exemplo, a escolta de presos. É preciso cuidar dessa questão para garantir a segurança dos servidores”, disse Bahiense.

CATEGORIA ENTUSIASMADA 

Por nota, o Sindicato dos Inspetores do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo (Sindaspes) afirmou que a categoria está entusiasmada com a aprovação da PEC e aguarda a promulgação pela Assembleia.
“Hoje estamos comemorando o nascimento da Polícia Penal do Espírito Santo e nós, do Sindaspes, o único e legítimo representante da categoria, agradecemos a cada personagem envolvido nesse processo, em especial ao secretário de Estado da Justiça, Marcelo Paiva de Mello, representando o governador do Estado do Espírito Santo. Nós esperamos que, com esse reconhecimento, venha a tão sonhada e merecida valorização. É o que mais almejamos para a categoria", informou, na nota. 

Correção

10/11/2021 - 7:48
Anteriormente, este texto informava que a PEC precisava ser promulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB).  A matéria, no entanto, tem que ser promulgada pelo presidente da Assembleia, deputado Erick Musso (Republicanos), para passar a valer. 

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