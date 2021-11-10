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Em Divino Espírito Santo

Restos mortais achados no lixo em Vila Velha são humanos, diz polícia

Segundo a Polícia Civil, a confirmação de que o material é humano ocorreu após uma necropsia feita no DML. Restos mortais foram encontrados na segunda-feira (8), por um coletor
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 nov 2021 às 14:52

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 14:52

Polícia Civil afirmou serem humanos os restos mortais encontrados em meio ao lixo no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na tarde da última segunda-feira (9). A corporação informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
Segundo a Polícia Civil, a confirmação de que o material encontrado é humano ocorreu após os restos mortais passarem por necropsia no Departamento Médico Legal (DML). A corporação explicou, no entanto, que mais detalhes sobre o caso não serão repassados para não atrapalhar o andamento das investigações, e destacou que a população pode ajudar com informações por meio do Disque-Denúncia (telefone 181) ou pelo site do serviço
Assassinatos da Ilha Dr Américo
Restos mortais encontrados em Vila Velha passaram por necropsia no Departamento Médico Legal Crédito: Vitor Jubini
Os restos mortais foram encontrados por um coletor de materiais em meio ao lixo. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem acionou a corporação dizendo que havia encontrado uma parte do que seria um corpo humano enquanto fazia a coleta de lixo na região.

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