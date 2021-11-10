Restos mortais achados no lixo em Vila Velha são humanos, diz polícia

A Polícia Civil afirmou serem humanos os restos mortais encontrados em meio ao lixo no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na tarde da última segunda-feira (9). A corporação informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
Segundo a Polícia Civil, a confirmação de que o material encontrado é humano ocorreu após os restos mortais passarem por necropsia no Departamento Médico Legal (DML). A corporação explicou, no entanto, que mais detalhes sobre o caso não serão repassados para não atrapalhar o andamento das investigações, e destacou que a população pode ajudar com informações por meio do Disque-Denúncia (telefone 181) ou pelo site do serviço.
Os restos mortais foram encontrados por um coletor de materiais em meio ao lixo. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem acionou a corporação dizendo que havia encontrado uma parte do que seria um corpo humano enquanto fazia a coleta de lixo na região.