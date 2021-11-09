Restos mortais foram encontrados em meio ao lixo na tarde desta segunda-feira (8), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.
De acordo com informações da Polícia Militar, um homem fez acionamento dizendo que encontrou uma parte do que seria um corpo humano enquanto fazia a coleta de lixo na região.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados. Segundo a corporação, apenas após exames será possível confirmar se são partes de corpo humano.
Coletor encontra restos mortais no meio de lixo em Vila Velha