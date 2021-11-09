Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia acionada

Coletor encontra restos mortais no meio de lixo em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, um homem fez acionamento dizendo que encontrou uma parte do que seria um corpo humano enquanto fazia a coleta de lixo em Divino Espírito Santo
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 nov 2021 às 18:04

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 18:04

Restos mortais foram encontrados em meio ao lixo na tarde desta segunda-feira (8), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.
De acordo com informações da Polícia Militar, um homem fez acionamento dizendo que encontrou uma parte do que seria um corpo humano enquanto fazia a coleta de lixo na região.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados. Segundo a corporação, apenas após exames será possível confirmar se são partes de corpo humano.

Veja Também

Bandidos armados rendem casal em assalto a residência em Boa Esperança

Suspeito de tramar assaltos a joalherias no ES é preso pela polícia

Coletor encontra restos mortais no meio de lixo em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados