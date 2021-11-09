Bandidos armados rendem casal em assalto a residência em Boa Esperança

Em relato à PM, o homem e a mulher contaram que os criminosos entraram pela janela e apontaram armas de fogo para eles. De acordo com a corporação, uma das vítimas relatou que o trio estava armado e ficou a todo o tempo perguntando por armas. Da residência, os bandidos roubaram bebidas, botija de gás, carnes, um celular, um carro, uma moto da família, além de R$ 300 em espécie e documentos do casal.