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Pediram água

Bandidos armados rendem casal em assalto a residência em Boa Esperança

Três suspeitos roubaram bebidas, botija de gás, carnes, celular, carro e moto, além de R$ 300 e documentos do casal.  Eles fingiram serem funcionários de um vizinho e pediram água
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 nov 2021 às 15:45

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 15:45

Viatura da Polícia Militar
 Polícia Militar foi acionada pelo casal após os criminosos deixarem a residência Crédito: Carlos Alberto Silva
Um casal foi feito refém durante um assalto na noite de segunda-feira (8), na localidade de Córrego da Cangalha, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Estado. O homem e a mulher relataram à Polícia Militar que estavam em casa quando ouviram os cachorros latindo e se depararam com três homens, que disseram trabalhar para um produtor vizinho e pediram água. Aproveitando o momento de distração dos dois, os suspeitos anunciaram o assalto apontando armas para as vítimas e invadiram a residência.
Em relato à PM, o homem e a mulher contaram que os criminosos entraram pela janela e apontaram armas de fogo para eles. De acordo com a corporação, uma das vítimas relatou que o trio estava armado e ficou a todo o tempo perguntando por armas. Da residência, os bandidos roubaram bebidas, botija de gás, carnes, um celular, um carro, uma moto da família, além de R$ 300 em espécie e documentos do casal.
A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas após os criminosos deixarem o local. Segundo a PM, militares fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação na Delegacia de Boa Esperança. A corporação explicou que as vítimas já prestaram depoimento e a equipe prossegue em diligências. "Até o momento, não houve detidos e detalhes da investigação não serão divulgados", finalizou, em nota.

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