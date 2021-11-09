Homem é baleado após troca de tiros no meio da rua em Jaguaré

Mesmo ferido, o homem conseguiu sair do local dos disparos e seguiu para uma residência próxima. Depois foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, sob escolta policial. Nesta terça-feira (9), ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

Os policiais encontraram a pistola calibre 380 utilizada pelo homem escondida atrás de uma geladeira e apreenderam a arma com seis munições intactas. O baleado confirmou que era dele, antes de ser encaminhado para o Pronto Atendimento de Jaguaré. De lá, foi transferido para São Mateus. Em depoimento à polícia, ele disse acreditar que os atiradores tentaram contra a sua vida, tendo como motivo a guerra do tráfico.