Homem é baleado após troca de tiros no meio da rua em Jaguaré

Um homem foi baleado na perna no meio de uma rua no Centro de Jaguaré, no Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (8). A vítima pilotava uma moto quando foi surpreendida por um carro branco que parou ao lado. Os ocupantes do veículo realizaram diversos disparos de arma de fogo, um deles com uma metralhadora. De acordo com o homem baleado, ele sacou uma pistola e houve troca de tiros. Em depoimento à PM, afirmou que a disputa pelo tráfico de drogas pode ser a motivação do crime.
Mesmo ferido, o homem conseguiu sair do local dos disparos e seguiu para uma residência próxima. Depois foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, sob escolta policial. Nesta terça-feira (9), ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.
Militares faziam patrulhamento quando ouviram os disparos. Ao chegarem ao local, localizaram um Chevrolet Classic branco. Nele, estavam 11 munições de calibre 380 intactas e um celular. Segundo a PM, provavelmente foi o veículo utilizado no crime. Depois, souberam que havia um homem armado dentro de uma casa.
Os policiais encontraram a pistola calibre 380 utilizada pelo homem escondida atrás de uma geladeira e apreenderam a arma com seis munições intactas. O baleado confirmou que era dele, antes de ser encaminhado para o Pronto Atendimento de Jaguaré. De lá, foi transferido para São Mateus. Em depoimento à polícia, ele disse acreditar que os atiradores tentaram contra a sua vida, tendo como motivo a guerra do tráfico.
O carro foi guinchado e os materiais apreendidos levados à Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. A Polícia Civil investiga os demais indivíduos envolvidos no caso.