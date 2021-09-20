Homem morre após mergulhar em represa de Jaguaré

Um homem morreu afogado em uma represa em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, neste fim de semana. O caso aconteceu no último sábado (18), no distrito de Água Limpa.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os agentes receberam um chamado e o solicitante informou que um homem mergulhou no local e não teria retornado. A idade da vítima não foi informada.
“A equipe do mergulho realizou buscas durante 20 minutos e conseguiu encontrar a vítima em óbito. O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Civil”, informou, em nota.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para mais informações sobre a vítima e os procedimentos adotados. A matéria será atualizada com a resposta.