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Distrito de Água Limpa

Homem morre após mergulhar em represa de Jaguaré

Equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar corpo. Caso aconteceu no fim de semana, no Norte do ES
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

20 set 2021 às 11:33

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:33

CBM
Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini
Um homem morreu afogado em uma represa em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, neste fim de semana. O caso aconteceu no último sábado (18), no distrito de Água Limpa. 
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os agentes receberam um chamado e o solicitante informou que um homem mergulhou no local e não teria retornado. A idade da vítima não foi informada.
“A equipe do mergulho realizou buscas durante 20 minutos e conseguiu encontrar a vítima em óbito. O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Civil”, informou, em nota.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem para mais informações sobre a vítima e os procedimentos adotados. A matéria será atualizada com a resposta. 

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