Corpo de homem é encontrado em cachoeira de Santa Leopoldina

O corpo de um homem foi encontrado em uma lagoa formada pela Cachoeira dos Quilombolas, na localidade de Mangaraí, em Santa Leopoldina, neste domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, populares relataram que viram quando a vítima começou a afundar por volta das 16h e tentaram resgatá-la, mas não conseguiram.
Durante noite de domingo, uma equipe de mergulho dos Bombeiros localizou o corpo a uma profundidade de 3 metros e cerca de 5 m distante da margem. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Em nota, a PC informou que o caso foi registrado, a princípio, como morte por afogamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.