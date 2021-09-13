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3 metros de profundidade

Corpo de homem é encontrado em cachoeira de Santa Leopoldina

Segundo os Bombeiros, uma equipe de mergulho da corporação localizou o corpo a uma profundidade entre 3 metros e cerca de 5 m distante da margem na noite de domingo (12)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 set 2021 às 18:34

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 18:34

Viatura do Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar corpo em cachoeira de Santa Leopoldina Crédito: Vitor Jubini
O corpo de um homem foi encontrado em uma lagoa formada pela Cachoeira dos Quilombolas, na localidade de Mangaraí, em Santa Leopoldina, neste domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, populares relataram que viram quando a vítima começou a afundar por volta das 16h e tentaram resgatá-la, mas não conseguiram. 
Durante noite de domingo, uma equipe de mergulho dos Bombeiros localizou o corpo a uma profundidade de 3 metros e cerca de 5 m distante da margem. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Em nota, a PC informou que o caso foi registrado, a princípio, como morte por afogamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. 

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