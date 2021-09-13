Corpo de homem é encontrado em cachoeira de Santa Leopoldina

ATUALIZAÇÃO - 12/09 às 20h50min | Mangaraí/Santa Leopoldina – Corpo estava em lagoa formada pela queda da cachoeira, em uma profundidade de uns 3m e uns 5m distante da margem. Equipe obteve êxito em encontrar o corpo. Pericia da PC acionada. #193ES https://t.co/yt3K0w5OgL

Em nota, a PC informou que o caso foi registrado, a princípio, como morte por afogamento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.