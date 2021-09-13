"Boa noite, Cinderela": casos no ES reacendem alerta para golpe

Bebidas alcoólicas são usadas no golpe conhecido como "boa noite, Cinderela" Crédito: Pixabay

“boa noite, Cindelela” vem sendo repaginado por criminosos, que estão buscando suas vítimas em aplicativos de relacionamento — cada vez mais usados por pessoas de todas as idades. Dois casos em que os golpistas agiram dessa maneira foram registrados recentemente na Velho conhecido da polícia, o golpevem sendo repaginado por criminosos, que estão buscando suas vítimas em aplicativos de relacionamento — cada vez mais usados por pessoas de todas as idades. Dois casos em que os golpistas agiram dessa maneira foram registrados recentemente na Grande Vitória e reacendem o alerta para os cuidados necessários para evitar ser alvo desse tipo de crime.

O alerta do delegado da Polícia Civil Marcelo Nolasco, chefe da Delegacia Regional de Vila Velha, é que as pessoas relembrem dos cuidados que sempre ouviram dizer que são importantes quando estão bebendo algo em um evento ou na companhia de estranhos:

"Mesmo atualmente, é preciso ter atenção ao que as mães já falavam 30 anos atrás: não beba coisas de estranho, principalmente dos que conheceu em aplicativos ou durante festas e bares. É preciso estar atento à bebida, não deixá-la sem vigilância e tomar cuidado com quem anda. Uma dica é fazer um telefonema para pessoas próximas informando onde e com quem saiu ou em qual carro de aplicativo está", disse.

Segundo o delegado, as pessoas mais vulneráveis ainda são as mulheres. "A modernidade das pessoas se conhecerem por aplicativos facilita muito em um momento de relacionamentos mais fugazes. Os golpes, de uma forma geral, vêm aumentando muito, principalmente os virtuais. E no 'boa noite, Cinderela' tem sido comum o início virtual", acrescentou.

Nolasco também explica que o golpe, propriamente, não implica em um crime específico, mas depende das consequências para ele ser tipificado. Por exemplo, se o golpista utilizou esse método para roubar, o suspeito responde pelo roubo. Se o suspeito dopou a vítima para estuprá-la, responderá por estupro.

"O alerta é para que as pessoas denunciem e não se calem ou tenham medo achando que a polícia não vai investigar. Só não será investigado se a pessoa não procurar ajuda. Nesses dois casos, os suspeitos foram presos, então tem consequência. Também é preciso ter cuidado com o mundo virtual, que é bom para muita coisa, mas oferece riscos. As pessoas, tomadas por um desespero sentimental, acabam caindo nesses golpes" Marcelo Nolasco - Delegado da Polícia Civil

DICAS PARA NÃO CAIR NO "BOA NOITE, CINDERELA":

Delegado Marcelo Nolasco dá orientações para não cair no golpe "boa noite, Cinderela" Crédito: Bernardo Coutinho

O delegado Marcelo Nolasco pontuou orientações importantes para não cair no "boa noite, Cinderela". São elas:

Marque encontros em locais públicos;

Deixe pessoas próximas cientes sobre para onde e com quem você sairá;

Registre uma foto da pessoa com quem saiu e mande para alguém de confiança;

Envie sua localização por aplicativo de mensagens a um amigo ou familiar;

"ELE ERA BONITO E SIMPÁTICO", DIZ VÍTIMA DE ESTUPRO E ROUBO

A sentença do juiz Paulo Sérgio Bellucio, que condenou o réu em 12 anos de prisão e multa, considerou que houve estupro de vulnerável, considerando que, por exames, ficou comprovada a presença de espermatozoides do suspeito no corpo da vítima, bem como a presença de substâncias dissolvidas em um energético fornecido pelo golpista.

"Eu o conheci em um aplicativo famoso. Ele era bonito e simpático e eu, recém-separada. Primeiro, ele havia me chamado para tomar um café e não desconfiei do perfil. Sei que isso pode acontecer com outras mulheres. Ele me enganou e foi, aos poucos, me conduzindo a beber e eu fui, inocente", disse a vítima, que não será identificada por questões de segurança.

"Precisei de acompanhamento com psicólogo e isso foi muito importante. Hoje, temo por outras mulheres. Até hoje existe julgamento das pessoas, como se a culpada fosse eu por não ter percebido os indícios" X. - Vítima estuprada e roubada por golpista

Diante do caso, uma testemunha narrou, em depoimento judicial, também ter sido vítima do mesmo abusador. A suspeita de ocorrência desse outro crime envolvendo o homem ainda é investigada em inquérito policial.

EMPRESÁRIO "DESMAIOU" APÓS TOMAR VINHO

O empresário contou, em depoimento, que comprou um vinho e serviu a primeira taça. A segunda taça que ele tomou foi servida pela mulher e, assim que bebeu, se sentiu um pouco tonto, mas ainda estava bem. Após beber a terceira taça, também servida pela golpista, ele desmaiou e, quando acordou cinco horas depois, deu falta de diversos pertences, inclusive do carro.

"A vítima relatou que sofreu um golpe por parte dessa mulher. Marcaram um encontro por meio de um aplicativo amoroso. Ela, então, chegou à residência dele e, após tomar o vinho, ele sentiu uma tontura e desmaiou. Depois, acordou e percebeu que seu carro havia sido subtraído, bem como vários objetos e eletrodomésticos de sua residência", relatou o delegado Marcelo Nolasco na época do crime.