A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari identificou quatro suspeitos de roubo à casa de um casal de idosos, de 82 e 78 anos, na região de Amarelos, na zona rural do município. O crime ocorreu na noite do dia 30 de abril deste ano e, segundo a polícia, o grupo agiu de forma agressiva, arrombando a porta da residência e ameaçando as vítimas com um facão durante o roubo. Um quinto indivíduo está na mira da polícia suspeito de crime de receptação, pois teria comprado um celular obtido durante a ação dos criminosos.
Durante a ação na casa dos idosos, os suspeitos roubaram todo o dinheiro do casal, realizando saques e usando cartões. Itens da residência, como televisões, armas, ferramentas e carnes, também foram levados pelo grupo.
Polícia identifica suspeitos de roubar e aterrorizar idosos em Guarapari
Um dos suspeitos, de 39 anos, foi preso preventivamente no dia 13 de maio no bairro João Goulart, em Vila Velha, em cumprimento de mandado. Na última quinta-feira (2), a equipe do Deic prendeu um homem de 43 anos. Ambos são suspeitos de serem os organizadores do crime e os outros dois jovens, de 19 e 22 anos, são considerados foragidos, já que estão com mandado de prisão preventiva estão em aberto. As identidades deles não foram divulgadas.
Ao longo das investigações, a polícia conseguiu, por meio de imagens de câmeras de videomonitoramento, identificar o carro usado no roubo. O dono do veículo inicialmente se apresentou como vítima do crime, mas, segundo o delegado Guilherme Eugênio, o homem de 43 anos e outras três pessoas tiveram participação direta no roubo.
Ainda de acordo com o titular da Deic de Guarapari, os quatro suspeitos devem responder pelo roubo e por extorsão.
"O roubo consistiu na tomada violenta de objetos. E a extorsão se deu quando as vítimas foram obrigadas a fornecer a senha e impedidas de realizarem qualquer bloqueio na conta bancária"
RELEMBRE O CRIME
Quatro suspeitos chegaram ao local do crime por volta das 22h30 do dia 30 de abril deste ano e saíram de lá após 1h da manhã, segundo informações da Polícia Civil. Antes da ação, conforme investigado, os criminosos apuraram as vulnerabilidades dos idosos. Uma das informações era de que o proprietário guardava dinheiro em espécie em casa.
Com agressividade, as vítimas foram submetidas momentos de terror — que duraram cerca de três horas. Além dos roubos e da desordem na casa, os homens disseram que poderiam voltar caso alguma conta bancária fosse bloqueada. Duas armas foram levadas da residência dos idosos.
As vítimas, inclusive, chegaram a morar em outro local por medo de que os homens pudessem voltar. "Os suspeitos disseram que, caso a polícia fosse acionada no momento do crime, eles voltariam e 'pegariam' todos de novo", disse o delegado.