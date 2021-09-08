Carro usado na noite do crime, no interior de Guarapari Crédito: Divulgação Polícia Civil

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari identificou quatro suspeitos de roubo à casa de um casal de idosos, de 82 e 78 anos, na região de Amarelos, na zona rural do município. O crime ocorreu na noite do dia 30 de abril deste ano e, segundo a polícia, o grupo agiu de forma agressiva, arrombando a porta da residência e ameaçando as vítimas com um facão durante o roubo. Um quinto indivíduo está na mira da polícia suspeito de crime de receptação, pois teria comprado um celular obtido durante a ação dos criminosos.

Durante a ação na casa dos idosos, os suspeitos roubaram todo o dinheiro do casal, realizando saques e usando cartões. Itens da residência, como televisões, armas, ferramentas e carnes, também foram levados pelo grupo.

Criminosos promoveram desordem na casa dos idosos Crédito: Divulgação Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia identifica suspeitos de roubar e aterrorizar idosos em Guarapari

Um dos suspeitos, de 39 anos, foi preso preventivamente no dia 13 de maio no bairro João Goulart, em Vila Velha , em cumprimento de mandado. Na última quinta-feira (2), a equipe do Deic prendeu um homem de 43 anos. Ambos são suspeitos de serem os organizadores do crime e os outros dois jovens, de 19 e 22 anos, são considerados foragidos, já que estão com mandado de prisão preventiva estão em aberto. As identidades deles não foram divulgadas.

Ao longo das investigações, a polícia conseguiu, por meio de imagens de câmeras de videomonitoramento, identificar o carro usado no roubo. O dono do veículo inicialmente se apresentou como vítima do crime, mas, segundo o delegado Guilherme Eugênio, o homem de 43 anos e outras três pessoas tiveram participação direta no roubo.

Ainda de acordo com o titular da Deic de Guarapari, os quatro suspeitos devem responder pelo roubo e por extorsão.

"O roubo consistiu na tomada violenta de objetos. E a extorsão se deu quando as vítimas foram obrigadas a fornecer a senha e impedidas de realizarem qualquer bloqueio na conta bancária" Guilherme Eugênio - Delegado titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari

RELEMBRE O CRIME

Quatro suspeitos chegaram ao local do crime por volta das 22h30 do dia 30 de abril deste ano e saíram de lá após 1h da manhã, segundo informações da Polícia Civil. Antes da ação, conforme investigado, os criminosos apuraram as vulnerabilidades dos idosos. Uma das informações era de que o proprietário guardava dinheiro em espécie em casa.

Com agressividade, as vítimas foram submetidas momentos de terror — que duraram cerca de três horas. Além dos roubos e da desordem na casa, os homens disseram que poderiam voltar caso alguma conta bancária fosse bloqueada. Duas armas foram levadas da residência dos idosos.