Homem é preso suspeito de assaltar entregador em Vitória

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 20 anos foi preso por suspeita de assaltar um entregador de comidas por aplicativo no bairro Praia do Canto , em Vitória. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (7) no bairro Andorinhas, no mesmo município.

A vítima chegou à recepção do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Barro Vermelho, informando que estava de bicicleta, realizando uma entrega de comida por aplicativo, quando foi assaltada na Rua da Grécia, na Praia do Canto, e que o autor teria ido no sentido Reta da Penha.

“Em posse das informações, eu e o investigador Eduardo Nascimento embarcamos na viatura juntamente com a vítima e, ao passarmos pela Avenida Leitão da Silva, no bairro Andorinhas, localizamos o suspeito de bicicleta e tentamos abordá-lo", conta o delegado plantonista do DHPP, Eduardo Oliveira.

Quando a equipe da Polícia Civil desembarcou da viatura, o suspeito não obedeceu à ordem e pedalou mais rápido para tentar furar o bloqueio, mas foi alcançado e detido. A vítima o reconheceu sendo o autor do roubo. A arma e o celular não foram encontrados.

Durante a detenção, populares se aproximaram e informaram ter avistado o suspeito arremessando uma arma e um celular em um terreno, próximo ao local da prisão. Os policiais foram ao local e encontraram o celular e uma pistola falsa.