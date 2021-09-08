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Vítima de bicicleta

Homem é preso suspeito de assaltar entregador em Vitória

O crime aconteceu na Praia do Canto, em Vitória. O suspeito foi preso por policiais do DHPP, no bairro Andorinhas, na Capital

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 12:27

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 set 2021 às 12:27
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 20 anos foi preso por suspeita de assaltar um entregador de comidas por aplicativo no bairro Praia do Canto, em Vitória. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (7) no bairro Andorinhas, no mesmo município.
A vítima chegou à recepção do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Barro Vermelho, informando que estava de bicicleta, realizando uma entrega de comida por aplicativo, quando foi assaltada na Rua da Grécia, na Praia do Canto, e que o autor teria ido no sentido Reta da Penha.
“Em posse das informações, eu e o investigador Eduardo Nascimento embarcamos na viatura juntamente com a vítima e, ao passarmos pela Avenida Leitão da Silva, no bairro Andorinhas, localizamos o suspeito de bicicleta e tentamos abordá-lo", conta o delegado plantonista do DHPP, Eduardo Oliveira.
Quando a equipe da Polícia Civil desembarcou da viatura, o suspeito não obedeceu à ordem e pedalou mais rápido para tentar furar o bloqueio, mas foi alcançado e detido. A vítima o reconheceu sendo o autor do roubo. A arma e o celular não foram encontrados.
Durante a detenção, populares se aproximaram e informaram ter avistado o suspeito arremessando uma arma e um celular em um terreno, próximo ao local da prisão. Os policiais foram ao local e encontraram o celular e uma pistola falsa.
O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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