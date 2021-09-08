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Crime em 1997

Suspeito de atuar em chacina no ES é preso em Porto Seguro

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em 1997 e vitimou sete pessoas de uma mesma família, em Viana, na Região Metropolitana de Vitória
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 set 2021 às 11:48

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 11:48

Suspeito de atuar em chacina no ES é preso em Porto Seguro Crédito: Ascom/PCBA
Um homem procurado pela polícia do Espírito Santo, suspeito de atuar em uma chacina ocorrida em 1997, foi preso em Porto Seguro, no sul da Bahia, na noite de segunda-feira (6). O crime ocorreu em 1997 e vitimou sete pessoas de uma mesma família, em Viana, na Região Metropolitana de Vitória. 
Segundo informações da Polícia Civil baiana, o homem foi alvo de mandado de prisão, cumprido na Orla Norte de Porto Seguro, por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e da 1ª Delegacia Territorial (DT).
A polícia informou que o homem preso ainda é suspeito de fazer parte de uma associação criminosa com mais de 20 integrantes, responsável por roubo de gado, grilagem de terras e pistolagem no Espírito Santo. 

AUTUAÇÃO

Durante a abordagem policial, o homem também foi autuado por falsidade ideológica, após ser flagrado portando documento com nome falso.
O coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), delegado Moisés Damasceno, informou que o suspeito passou a ser monitorado após contato com a polícia do Espírito Santo. 
“Após o contato com a polícia capixaba, foi feito o acompanhamento por equipes da Deltur. Ele transitava em seu veículo, quando foi interceptado”, afirmou.
A Polícia Civil da Bahia afirmou na manhã desta quarta-feira (8) que o suspeito segue preso e à disposição do Poder Judiciário.

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