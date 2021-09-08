Suspeito de atuar em chacina no ES é preso em Porto Seguro Crédito: Ascom/PCBA

Um homem procurado pela polícia do Espírito Santo , suspeito de atuar em uma chacina ocorrida em 1997, foi preso em Porto Seguro, no sul da Bahia, na noite de segunda-feira (6). O crime ocorreu em 1997 e vitimou sete pessoas de uma mesma família, em Viana , na Região Metropolitana de Vitória.

Segundo informações da Polícia Civil baiana, o homem foi alvo de mandado de prisão, cumprido na Orla Norte de Porto Seguro, por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e da 1ª Delegacia Territorial (DT).

A polícia informou que o homem preso ainda é suspeito de fazer parte de uma associação criminosa com mais de 20 integrantes, responsável por roubo de gado, grilagem de terras e pistolagem no Espírito Santo.

AUTUAÇÃO

Durante a abordagem policial, o homem também foi autuado por falsidade ideológica, após ser flagrado portando documento com nome falso.

O coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), delegado Moisés Damasceno, informou que o suspeito passou a ser monitorado após contato com a polícia do Espírito Santo.

“Após o contato com a polícia capixaba, foi feito o acompanhamento por equipes da Deltur. Ele transitava em seu veículo, quando foi interceptado”, afirmou.