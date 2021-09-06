Serra e Viana abrem mais de 6,7 mil vagas para vacinação

Aplicação da vacina contra o vírus da Covid-19 Crédito: Pixabay

Os municípios de Serra Viana estão oferecendo novas vagas para imunização contra a Covid-19. A vacinação ocorrerá tanto para aqueles já tomaram a primeira dose quanto para os que necessitam da primeira aplicação.

SERRA

Prefeitura da Serra abre, a partir das 18h desta segunda-feira (6), agendamento para o público de 18 anos ou mais, além de gestantes e puérperas. As doses são tanto para as pessoas que precisam completar o ciclo vacinal quanto para os que necessitam tomar a primeira dose.

Ao todo, serão 6.705 vagas dos imunizantes AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, distribuídas para a primeira e segunda dose.

Para realizar o agendamento da vacina, basta acessar o site da prefeitura

AGENDAMENTO DA 2ª DOSE

Pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer até o dia 30 de junho ;

Pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até o dia 30 de junho ;

Aqueles que tomaram a primeira dose da CoronaVac até o dia 11 de agosto.

VIANA

O município de Viana está vacinando os residentes que ainda não tomaram a segunda dose ou a meia dose contra a Covid-19. Vale ressaltar que a vacinação ocorre sem a necessidade de agendamento.

A aplicação da vacina ocorre a partir desta quarta-feira (8), em todas as 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Estarão disponíveis os imunizantes AstraZeneca e Pfizer, para os que receberam a primeira dose no dia 30 de junho em diante, e CoronaVac, para aqueles que tomaram a primeira dose no do dia 11 de agosto em diante.

No dia da aplicação da vacina, é importante levar o cartão da família ou comprovante de residência e o comprovante de vacina da primeira dose.

INFLUENZA

A campanha de imunização contra o vírus da Influenza segue no município da Serra. Portanto, a partir das 20h desta segunda-feira (6), serão ofertadas vagas para vacinação. O agendamento ocorre no próprio site da prefeitura.