Dupla rouba carro, bate durante a fuga e acaba detida em Viana

Suspeitos roubaram veículo e bateram durante a fuga em Viana Crédito: Divulgação / PRF

Dois homens foram detidos após roubarem um carro e baterem durante a fuga. O crime aconteceu em Viana , na noite desta quarta-feira (1º). Com eles foi apreendida uma arma de fabricação caseira e munição.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, um casal foi roubado e teve o veículo Honda Fit levado por dois homens no bairro Industrial. Em seguida, foi informado via rádio que a dupla havia acabado de passar em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Alguns metros depois, eles bateram com o veículo em cones e caíram em uma ribanceira ao lado da via. Segundo testemunhas, os dois homens saíram do carro e correram em direção ao bairro Bom Pastor, para onde seguiram agentes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Já no bairro, os policiais localizaram dois homens com as características informadas por testemunhas. Com eles foi encontrada uma arma de fabricação caseira e munição, além de um controle de portão eletrônico. O casal vítima do roubo foi até o local e reconheceu os suspeitos como autores do crime. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Campo Grande.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os dois homens de 20 e 24 anos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado com aumento de pena, já que o roubo foi realizado com o uso de arma de fogo. "Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana", completou.