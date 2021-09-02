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Bairro Industrial

Dupla rouba carro, bate durante a fuga e acaba detida em Viana

Um casal teve o carro roubado por dois homens no bairro Industrial. Depois, em fuga, os criminosos bateram e foram encontrados no bairro Bom Pastor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 09:06

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 09:06

Suspeitos roubaram veículo e bateram durante a fuga em Viana
Suspeitos roubaram veículo e bateram durante a fuga em Viana Crédito: Divulgação / PRF
Dois homens foram detidos após roubarem um carro e baterem durante a fuga. O crime aconteceu em Viana, na noite desta quarta-feira (1º). Com eles foi apreendida uma arma de fabricação caseira e munição. 
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, um casal foi roubado e teve o veículo Honda Fit levado por dois homens no bairro Industrial. Em seguida, foi informado via rádio que a dupla havia acabado de passar em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Alguns metros depois, eles bateram com o veículo em cones e caíram em uma ribanceira ao lado da via. Segundo testemunhas, os dois homens saíram do carro e correram em direção ao bairro Bom Pastor, para onde seguiram agentes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.
Já no bairro, os policiais localizaram dois homens com as características informadas por testemunhas. Com eles foi encontrada uma arma de fabricação caseira e munição, além de um controle de portão eletrônico. O casal vítima do roubo foi até o local e reconheceu os suspeitos como autores do crime. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Campo Grande.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os dois homens de 20 e 24 anos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado com aumento de pena, já que o roubo foi realizado com o uso de arma de fogo. "Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana", completou.
Dupla rouba carro, bate durante a fuga e acaba detida em Viana

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