Tensão em Andorinhas: abordagem a suspeitos termina com mais um preso

Um dia após operação prender suspeitos de integrarem quadrilha que promove tiroteios em Andorinhas, região que tem sido palco de conflitos em Vitória, um homem de 33 anos foi preso durante uma abordagem da Guarda Municipal nesta quarta-feira (1º). Fernando de Oliveira possuía um mandado de prisão em aberto por roubo.
Segundo apuração da TV Gazeta, agentes da Guarda que circulavam pelo bairro em uma viatura avistaram quatro indivíduos em um veículo, em atitude suspeita. Ao abordá-los, a equipe constatou que um deles estava com mandado de prisão em aberto desde maio deste ano. "Posteriormente, o encaminhamos à polícia", informou o inspetor Bessa, que atendeu à ocorrência.
Os quatro suspeitos perceberam a presença da Guarda Municipal e se assustaram. "O detido tem várias passagens por roubo, furto e o mandado de prisão em aberto. Ele informou que é de Central Carapina e disse que estava em Andorinhas à procura de entorpecentes. Disse que é usuário", completou o inspetor da Guarda.
Fernando de Oliveira foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
OCORRÊNCIAS EM ANDORINHAS
Nas últimas semanas, a reportagem de A Gazeta noticiou vários tiroteios e crimes que aconteceram no bairro Andorinhas, em Vitória. Desde então, o local tem sido frequentemente patrulhado pelas polícias. Operações com o intuito de reprimir a criminalidade são realizadas no local.
Somente durante o mês de agosto, pelo menos três tiroteios já foram registrados em Andorinhas. Um deles aconteceu próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva, onde estudam centenas de crianças. Os disparos, efetuados no último dia 23, chegaram a atingir o colégio, que suspendeu as aulas presenciais à tarde.
Menos de 48 horas depois, no dia 25, moradores relataram terem ouvido várias rajadas de tiros e um homem foi encontrado morto em uma rua de Mangue Seco, região que fica a alguns metros do bairro. No início do mês, dia 2 de agosto, outro tiroteio foi registrado. Na ocasião, uma dupla de criminosos passou de moto, efetuando disparos. Ouça:
Uma operação policial foi realizada no bairro na manhã desta terça-feira (31). O alvo foi uma organização criminosa que atua na região. A ação é do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e conta com o apoio da Diretoria de Operações Táticas (Dot) da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Em entrevista à TV Gazeta no dia da operação, o secretário Alexandre Ramalho falou sobre o trabalho realizado pelas forças de segurança diante dos recorrentes tiroteios na região. Ele contou que equipes estiveram no local com patrulhamento e em operações para levar segurança aos moradores.
"A polícia tem feito operações rotineiras de presença de agentes, tem feito operações como a desta manhã (dia 31/08). Estamos trabalhando muito para tentar reverter essa situação e trazer segurança para a comunidade. Continuaremos atuando para cima de traficantes e homicidas", destacou, na ocasião.