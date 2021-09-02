Tensão em Andorinhas: abordagem a suspeitos termina com mais um preso

Fernando de Oliveira, de 33 anos, foi preso durante abordagem da Guarda Municipal de Vitória em Andorinhas Crédito: A Gazeta

Segundo apuração da TV Gazeta, agentes da Guarda que circulavam pelo bairro em uma viatura avistaram quatro indivíduos em um veículo, em atitude suspeita. Ao abordá-los, a equipe constatou que um deles estava com mandado de prisão em aberto desde maio deste ano. "Posteriormente, o encaminhamos à polícia", informou o inspetor Bessa, que atendeu à ocorrência.

Os quatro suspeitos perceberam a presença da Guarda Municipal e se assustaram. "O detido tem várias passagens por roubo, furto e o mandado de prisão em aberto. Ele informou que é de Central Carapina e disse que estava em Andorinhas à procura de entorpecentes. Disse que é usuário", completou o inspetor da Guarda.

A Gazeta acionou a Fernando de Oliveira foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. A reportagem deacionou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

OCORRÊNCIAS EM ANDORINHAS

Nas últimas semanas, a reportagem de A Gazeta noticiou vários tiroteios e crimes que aconteceram no bairro Andorinhas, em Vitória. Desde então, o local tem sido frequentemente patrulhado pelas polícias. Operações com o intuito de reprimir a criminalidade são realizadas no local.

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Uma operação policial foi realizada no bairro na manhã desta terça-feira (31). O alvo foi uma organização criminosa que atua na região. A ação é do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, e conta com o apoio da Diretoria de Operações Táticas (Dot) da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Em entrevista à TV Gazeta no dia da operação, o secretário Alexandre Ramalho falou sobre o trabalho realizado pelas forças de segurança diante dos recorrentes tiroteios na região. Ele contou que equipes estiveram no local com patrulhamento e em operações para levar segurança aos moradores.