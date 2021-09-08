Homem é morto a tiros no terraço de casa em Ibatiba

Um homem, identificado como Alair Fonseca, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (7), no bairro Boa Esperança, em Ibatiba, na Região do Caparaó.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava no terraço de casa quando foi surpreendida pelo atirador. Testemunhas contaram que um suspeito passou na rua atirando e fugiu em seguida. Alair Fonseca morreu no local.
Buscas foram feitas na região, mas ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a delegacia de plantão de Venda Nova do Imigrante e será investigado pela delegacia de Ibatiba.