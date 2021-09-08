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Caparaó

Homem é morto a tiros no terraço de casa em Ibatiba

De acordo com informações da PM, atirador passou na rua e atingiu a vítima. Alair Fonseca morreu no bairro Boa Esperança, nesta terça (7)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 set 2021 às 09:56

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 09:56

Delegacia de Ibatiba investiga o caso
Delegacia de Ibatiba investigará o caso Crédito: Rafael Ferraz
Um homem, identificado como Alair Fonseca, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (7), no bairro Boa Esperança, em Ibatiba, na Região do Caparaó.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava no terraço de casa quando foi surpreendida pelo atirador. Testemunhas contaram que um suspeito passou na rua atirando e fugiu em seguida. Alair Fonseca morreu no local.
Buscas foram feitas na região, mas ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a delegacia de plantão de Venda Nova do Imigrante e será investigado pela delegacia de Ibatiba.

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