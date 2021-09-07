Vídeo mostra confusão entre manifestantes e motorista na BR 101, em Cachoeiro

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A Polícia Rodoviária Federal informou que não há interdição em nenhum dos pontos da BR 101 onde são registradas manifestações neste 7 de setembro. Segundo o órgão, quem participa dos atos fica às margens da rodovia e, alguns, tentam abordar outros motoristas na tentativa de convencê-los a participar da manifestação, "mas não há interdições", reforça o órgão. Ainda de acordo com a PRF, o episódio filmado em Cachoeiro não foi registrado pela corporação.