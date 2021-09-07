Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Vídeo mostra confusão entre manifestantes e motorista na BR 101, em Cachoeiro

Apesar do registro, a Polícia Rodoviária Federal informou que não há interdições em nenhum dos pontos da BR 101 onde ocorrem atos neste 7 de Setembro

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 13:12

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 set 2021 às 13:12
Uma confusão foi filmada na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (7). Vídeo gravado por populares e que circula nas redes sociais mostra que alguns manifestantes tentaram parar um caminhoneiro e lançaram objetos contra o veículo, que insistiu em passar. A reportagem entrou em contato com a empresa de logística dona da carreta, que confirmou ter sido comunicada sobre o fato nesta manhã, mas que o motorista estava bem e seguiu viagem.
A Polícia Rodoviária Federal informou que não há interdição em nenhum dos pontos da BR 101 onde são registradas manifestações neste 7 de setembro. Segundo o órgão, quem participa dos atos fica às margens da rodovia e, alguns, tentam abordar outros motoristas na tentativa de convencê-los a participar da manifestação, "mas não há interdições", reforça o órgão. Ainda de acordo com a PRF, o episódio filmado em Cachoeiro não foi registrado pela corporação.
A reportagem também procurou a Eco101, concessionária que administra a via, mas a empresa informou que, em relação a demandas sobre segurança pública, a orientação é acionar a PRF, e que o Centro de Controle Operacional não registrou o fato mostrado em vídeo.

Veja Também

7 de Setembro: helicópteros do Notaer sobrevoam praias da Grande Vitória

Grupo "Grito dos Excluídos" faz manifestação em Vitória

Manifestações são registradas em pontos da BR 101 no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Cachoeiro de Itapemirim Manifestação Eco101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados