Vídeo mostra confusão entre manifestantes e motorista na BR 101, em Cachoeiro

Uma confusão foi filmada na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (7). Vídeo gravado por populares e que circula nas redes sociais mostra que alguns manifestantes tentaram parar um caminhoneiro e lançaram objetos contra o veículo, que insistiu em passar. A reportagem entrou em contato com a empresa de logística dona da carreta, que confirmou ter sido comunicada sobre o fato nesta manhã, mas que o motorista estava bem e seguiu viagem.
A Polícia Rodoviária Federal informou que não há interdição em nenhum dos pontos da BR 101 onde são registradas manifestações neste 7 de setembro. Segundo o órgão, quem participa dos atos fica às margens da rodovia e, alguns, tentam abordar outros motoristas na tentativa de convencê-los a participar da manifestação, "mas não há interdições", reforça o órgão. Ainda de acordo com a PRF, o episódio filmado em Cachoeiro não foi registrado pela corporação.
A reportagem também procurou a Eco101, concessionária que administra a via, mas a empresa informou que, em relação a demandas sobre segurança pública, a orientação é acionar a PRF, e que o Centro de Controle Operacional não registrou o fato mostrado em vídeo.