7 de Setembro: helicópteros do Notaer sobrevoam praias da Grande Vitória

Frequentadores de praias da Grande Vitória tiveram uma companhia diferente neste feriado de 7 de Setembro. Para comemorar o Dia da Independência, aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) sobrevoaram as orlas de Vitória e Vila Velha com as bandeiras do Espírito Santo e do Brasil.
O desfile ocorreu na manhã desta terça-feira (7) após os helicópteros passarem pelo 38º Batalhão de Infantaria (B.I.). Por conta da pandemia da Covid-19, os desfiles cívico-militares não foram abertos ao público. O evento na sede do Exército, na Prainha, contou com a participação de cerca de 100 pessoas.
Além do sobrevoo, equipes fizeram rapel da aeronave Harpia 08 e, nesse momento, um operador aerotático do Notaer desceu até uma embarcação do Corpo de Bombeiros e entregou uma faixa de agradecimento aos heróis da saúde.
Em seguida, quatro aeronaves do grupo ficaram perfiladas e seus tripulantes prestaram continência ao Pavilhão Nacional.