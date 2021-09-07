Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

7 de Setembro: helicópteros do Notaer sobrevoam praias da Grande Vitória

Com bandeiras do Espírito Santo e do Brasil, aeronaves chamaram a atenção em desfile nas orlas de Vitória e Vila Velha em comemoração ao Dia da Independência
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 set 2021 às 11:01

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 11:01

Desfile de aeronaves do Notaer, em Vila Velha
Desfile de helicóperos do Notaer na orla de Vila Velha Crédito: Internauta
Frequentadores de praias da Grande Vitória tiveram uma companhia diferente neste feriado de 7 de Setembro. Para comemorar o Dia da Independência, aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) sobrevoaram as orlas de Vitória e Vila Velha com as bandeiras do Espírito Santo e do Brasil.
O desfile ocorreu na manhã desta terça-feira (7) após os helicópteros passarem pelo 38º Batalhão de Infantaria (B.I.). Por conta da pandemia da Covid-19, os desfiles cívico-militares não foram abertos ao público. O evento na sede do Exército, na Prainha, contou com a participação de cerca de 100 pessoas. 
Além do sobrevoo, equipes fizeram rapel da aeronave Harpia 08 e, nesse momento, um operador aerotático do Notaer desceu até uma embarcação do Corpo de Bombeiros e entregou uma faixa de agradecimento aos heróis da saúde.
Em seguida, quatro aeronaves do grupo ficaram perfiladas e seus tripulantes prestaram continência ao Pavilhão Nacional. 

Helicópteros do Notaer sobrevoam orla da Grande Vitória

Veja Também

Grupo "Grito dos Excluídos" faz manifestação em Vitória

Fotojornalismo: o Dia da Independência no Palácio da Alvorada

Neste 7 de Setembro, diga não ao golpismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Vitória (ES) Notaer 7 de Setembro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados