7 de Setembro: helicópteros do Notaer sobrevoam praias da Grande Vitória

Desfile de helicóperos do Notaer na orla de Vila Velha Crédito: Internauta

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O desfile ocorreu na manhã desta terça-feira (7) após os helicópteros passarem pelo 38º Batalhão de Infantaria (B.I.). Por conta da pandemia da Covid-19, os desfiles cívico-militares não foram abertos ao público. O evento na sede do Exército, na Prainha, contou com a participação de cerca de 100 pessoas.

Além do sobrevoo, equipes fizeram rapel da aeronave Harpia 08 e, nesse momento, um operador aerotático do Notaer desceu até uma embarcação do Corpo de Bombeiros e entregou uma faixa de agradecimento aos heróis da saúde.

Em seguida, quatro aeronaves do grupo ficaram perfiladas e seus tripulantes prestaram continência ao Pavilhão Nacional.

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