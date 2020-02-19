Homem é preso por dopar, abusar de mulher e roubar R$ 30 mil em joias em Vitória

Caso é investigado pela Delegacia da Praia do Canto Crédito: Divulgação/Polícia Civil

roubou da vítima cerca de R$30 mil em joias, conheceu a mulher através de um aplicativo de relacionamento. O mandado de prisão contra o homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi cumprido na última segunda-feira (10), em um edifício comercial do bairro Santa Lúcia, em Vitória. Um homem, de 37 anos, foi preso depois de dopar e abusar sexualmente de uma mulher em Vitóri a. O criminoso, que também, conheceu a mulher através de um aplicativo de relacionamento. O mandado de prisão contra o homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi cumprido na última segunda-feira (10), em um edifício comercial do bairro Santa Lúcia, em Vitória.

a vítima foi dopada pelo criminoso. De acordo com o delegado Agis Filho, titular da 3ª Delegacia de Polícia da Praia do Canto , o homem e a mulher combinaram de se encontrar, em local público, no dia 23 de janeiro. Durante o encontro,

"Na ocasião, o suspeito aplicou uma substância sonífera na bebida da vítima e a levou para casa dela, localizada no bairro Santa Helena, para cometer os crimes, contou o delegado.

Na última quinta-feira (13), os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do homem. No local foi apreendido a substância utilizada para dopar e abusar a vítima, mas as joias furtadas ainda não foram encontradas.

Ainda segundo o delegado, o detido é investigado em outra unidade policial por um crime semelhante ocorrido em 2018. Nesse caso, ele dopou a vítima, cometeu o roubo, mas não abusou sexualmente dela, disse.

O suspeito foi autuado pelos crimes de estupro e roubo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado.

"BOA NOITE, CINDERELA"

O chefe do Departamento de Laboratório Forense (DLBF), perito oficial criminal Fabrício Pelição, explicou que o medicamento usado pelo suspeito causa sonolência e reage no organismo como uma substância hipnótica.

Além disso, essa substância causa o que chamamos de amnésia anterógrada, isto é, amnésia recente. Após a ingestão de uma grande quantidade dela, a vítima não possui consciência de suas ações, mas consegue responder comandos dados por segundos. Por isso, esse remédio é muito utilizado na prática do famoso golpe Boa noite, Cinderela, relatou.

De acordo com o perito, o tempo que a vítima leva para denunciar o abuso na Polícia Civil é crucial para a identificação deste tipo de crime.

Esse medicamento permanece no organismo da pessoa por um período de 12 até 24 horas, após a aplicação. Já o efeito dele pode durar de quatro a oito horas, dependendo da dosagem utilizada. Porém, em muitos casos por vergonha, as vítimas costumam procurar ajuda após a substância já ter se dissolvido no corpo. Em alguns casos a vítima acorda muitas horas após o crime e não se recorda do que aconteceu, devido ao efeito da amnésia anterógrada, explicou.

ATENÇÃO REDOBRADA NO CARNAVAL

Para os dias de folia que se aproximam, o delegado Agis Filho lembra que é preciso redobrar a atenção na hora de consumir qualquer tipo de bebida, principalmente se for oferecida por estranhos.