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"Boa noite, Cinderela"

Homem é preso por dopar, abusar de mulher e roubar R$ 30 mil em joias em Vitória

O criminoso conheceu a mulher através de um aplicativo de relacionamento

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 09:53
Caso é investigado pela Delegacia da Praia do Canto Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem, de 37 anos, foi  preso depois de dopar e abusar sexualmente de uma mulher em Vitória. O criminoso, que também roubou da vítima cerca de  R$30 mil em joias, conheceu a mulher através de um aplicativo de relacionamento. O mandado de prisão contra o homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi cumprido na última segunda-feira (10), em um edifício comercial do bairro Santa Lúcia, em Vitória.
De acordo com o delegado Agis Filho, titular da 3ª Delegacia de Polícia da Praia do Canto, o homem e a mulher combinaram de se encontrar, em local público, no dia 23 de janeiro. Durante o encontro, a vítima foi dopada pelo criminoso.
"Na ocasião, o suspeito aplicou uma substância sonífera na bebida da vítima e a levou para casa dela, localizada no bairro Santa Helena, para cometer os crimes, contou o delegado.
Na última quinta-feira (13), os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do homem. No local foi apreendido a substância utilizada para dopar e abusar a vítima, mas as joias furtadas ainda não foram encontradas.

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Ainda segundo o delegado, o detido é investigado em outra unidade policial por um crime semelhante ocorrido em 2018. Nesse caso, ele dopou a vítima, cometeu o roubo, mas não abusou sexualmente dela, disse.
O suspeito foi autuado pelos crimes de estupro e roubo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado.

"BOA NOITE, CINDERELA"

O chefe do Departamento de Laboratório Forense (DLBF), perito oficial criminal Fabrício Pelição, explicou que o medicamento usado pelo suspeito causa sonolência e reage no organismo como uma substância hipnótica.
Além disso, essa substância causa o que chamamos de amnésia anterógrada, isto é, amnésia recente. Após a ingestão de uma grande quantidade dela, a vítima não possui consciência de suas ações, mas consegue responder comandos dados por segundos. Por isso, esse remédio é muito utilizado na prática do famoso golpe Boa noite, Cinderela, relatou.

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De acordo com o perito, o tempo que a vítima leva para denunciar o abuso na Polícia Civil é crucial para a identificação deste tipo de crime.
Esse medicamento permanece no organismo da pessoa por um período de 12 até 24 horas, após a aplicação. Já o efeito dele pode durar de quatro a oito horas, dependendo da dosagem utilizada. Porém, em muitos casos por vergonha, as vítimas costumam procurar ajuda após a substância já ter se dissolvido no corpo. Em alguns casos a vítima acorda muitas horas após o crime e não se recorda do que aconteceu, devido ao efeito da amnésia anterógrada, explicou.

ATENÇÃO REDOBRADA NO CARNAVAL

Para os dias de folia que se aproximam, o delegado  Agis Filho lembra que é preciso redobrar a atenção na hora de consumir qualquer tipo de bebida, principalmente se for oferecida por estranhos.
Nós recomendamos que o cidadão não aceite quaisquer alimentos ou bebidas oferecidas, principalmente, por desconhecidos. Todo cuidado é pouco. Caso você ou alguém ao seu lado caia nesse tipo de golpe, não tenha vergonha e procure uma unidade policial rapidamente. A denúncia também pode ser realizada de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181. Todas as informações recolhidas serão apuradas, alertou.

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