Tiro atravessou o portão da casa da idosa no bairro Taquara, na Serra Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Idosa é baleada na garagem de casa após neto ser espancado em praça da Serra

Uma idosa de 76 anos foi baleada na garagem de casa, em Taquara I, na Serra , na noite dessa terça-feira (18). A idosa estava no local quando um criminoso chegou atirando contra a residência dela, de acordo com testemunhas.

Pouco tempo antes, o neto dela foi espancado por um grupo na praça do bairro. O neto, que de acordo com testemunhas tem aproximadamente 20 anos, mora em cima da casa dos avós.

Após ser agredido, ele correu para casa e foi retirado da residência por um irmão. Depois, um criminoso chegou atirando na residência da idosa. Vizinhos ouviram barulho de muitos tiros.

O portão estava fechado, mas um dos disparos acabou acertando de raspão a barriga da vítima. Vizinhos contaram que a idosa, que tem Mal de Parkinson, se locomove com dificuldades por causa da doença. Ela foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar.