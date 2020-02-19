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Taquara

Idosa é baleada na garagem de casa após neto ser espancado em praça da Serra

Após ser agredido, jovem correu para casa. Criminoso chegou atirando contra a residência e a bala perfurou o portão, atingindo a idosa, de 76 anos, que tem Mal de Parkinson

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 09:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 09:28
Tiro atravessou o portão da casa da idosa no bairro Taquara, na Serra Crédito: Caique Verli
Idosa é baleada na garagem de casa após neto ser espancado em praça da Serra
Uma idosa de 76 anos foi baleada na garagem de casa, em Taquara I, na Serra, na noite dessa terça-feira (18). A idosa estava no local quando um criminoso chegou atirando contra a residência dela, de acordo com testemunhas.
Pouco tempo antes, o neto dela foi espancado por um grupo na praça do bairro. O neto, que de acordo com testemunhas tem aproximadamente 20 anos, mora em cima da casa dos avós.

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Após ser agredido, ele correu para casa e foi retirado da residência por um irmão. Depois, um criminoso chegou atirando na residência da idosa. Vizinhos ouviram barulho de muitos tiros.
O portão estava fechado, mas um dos disparos acabou acertando de raspão a barriga da vítima. Vizinhos contaram que a idosa, que tem Mal de Parkinson, se locomove com dificuldades por causa da doença. Ela foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar.
No portão da residência da família é possível ver pelo menos seis marcas de tiros. A idosa, segundo um familiar que não quis se identificar, foi levada para o hospital Jayme Santos Neves, na Serra, mas já teve alta.

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