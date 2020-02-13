As mortes por bala perdida que seguem sem punição no ES

Desde 2018, pelo menos 12 pessoas morreram vítimas de balas perdidas no Espírito Santo. O último caso ocorreu em Vila Velha, dia 9 de fevereiro, quando a pequena Alice Almeida, 3 anos, foi morta ao ser atingida por disparos enquanto brincava no quintal de casa.
Além da grande comoção, crimes como esse geram também indignação e revolta porque nem todos têm solução, e seguem impunes. A reportagem de A Gazeta selecionou 7 casos de vítimas de bala perdida que tiveram grande repercussão nos últimos dois anos. Destes, em apenas dois os suspeitos dos disparos foram presos. Em um terceiro caso, o autor dos disparos foi morto. Os outros casos seguem sem punição. Confira quais são os crimes e os desfechos deles.
ESTUDANTE MORTA EM CONFRONTO
A estudante Karolaine do Rosário Matos, 18 anos, foi atingida na cabeça por uma bala perdida enquanto passava na rua, em Porto Novo, Cariacica, em abril de 2018.
O tiro veio de um confronto entre policiais militares e criminosos do bairro. Karolaine chegou a ser internada no hospital, mas morreu um dia depois do crime.
A investigação da polícia foi concluída em setembro de 2018 e encaminhado à Justiça, mas até hoje ninguém foi preso.
APOSENTADO MORTO DURANTE CULTO
O aposentado Nelson Antonio Ghisolfi, 66 anos, morreu com um tiro de bala perdida no peito em Morro Novo, Cariacica na noite do dia 27 de junho de 2018. Ele estava dentro de casa, participando de um culto religioso com amigos, quando foi atingido pelo disparo.
O tiro foi feito durante uma perseguição da Polícia Militar a um criminoso. Na época, o Ministério Público denunciou que o disparo saiu da arma da PM. Os soldados Fábio Braga Araújo e Jesse de Oliveira Soares chegaram a ser presos, mas foram soltos logo depois. A Justiça então determinou que eles fossem suspensos da Corporação.
Mais de um ano depois da decisão judicial, os policiais, que foram afastados das atividades, continuam recebendo salários. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que "os policiais respondem a Processo Administrativo de caráter demissionário e estão afastados de todas as suas funções, tendo suas armas e outros equipamentos acautelados recolhidos". Eles continuarão constando como militares da ativa até que o processo seja concluído.
GRÁVIDA MORTA DURANTE CONFRONTO
Grávida de 7 meses, Pâmela Soares, 23 anos, foi atingida na cabeça por uma bala perdida, em Gurigica, Vitória, no dia 14 de agosto de 2018. Pâmela estava dentro de casa, assistindo televisão, quando foi baleada. O tiro teria vindo de um confronto entre criminosos na rua Botafogo.
A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu depois de dar entrada no hospital. O bebê foi retirado com vida da barriga da mãe e internado. Ele morreu dois dias depois. A punição pelo crime veio quase um ano. Em uma operação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), o suspeito de efetuar o tiro, Marcos Antônio Alves de Souza, foi preso.
HOMEM MORTO EM LINHARES
O mototaxista Jucelino Francisco da Silva, 41 anos, morreu após ser atingido na barriga por uma bala perdida em agosto de 2019, em Linhares. Ele foi baleado por um criminoso durante uma troca de tiros com a PM, quando passava pela rua.
O suspeito de disparar o tiro que matou Jucelino foi morto pela polícia logo em seguida, dentro de uma casa onde tentava se esconder. Ele foi identificado como Wallace da Silva Souza.
DONA DE CASA MORTA NA PORTA DE BAR
A dona de casa Lucilene Santos da Silva, 35 anos, morreu ao ser atingida por uma bala perdida dentro de um bar, em Itanguá, Cariacica. O crime aconteceu no dia 13 de outubro de 2019. Lucilene estava com um bebê no colo quando foi baleada no pescoço por bandidos que passaram no local de carro atirando.
O responsável por tirar a vida de Lucilene até hoje não foi preso. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
CRIANÇA MORTA NA PRAIA DO MORRO
O menino Matheus Xavier, de 5 anos, foi atingido por uma bala perdida enquanto brincava na Praia do Morro, em Guarapari, no dia 23 de dezembro. Ele passava férias no Espírito Santo com os pais, que são de Minas Gerais
O suspeito de efetuar o disparo foi preso pela polícia em flagrante. Ele foi identificado como Romildo Barbosa da Hora Júnior, 18 anos. Romildo estava discutindo com outra pessoa na praia quando realizou os disparos.
ALFAIATE MORTO AO PASSAR DE MOTO NA RUA
O alfaiate Valdemir Rauta, 34 anos, morreu após ser vítima de bala perdida quando voltava de moto do trabalho, em Aribiri, Vila Velha. O crime aconteceu no dia 2 de janeiro.
De acordo com testemunhas, um homem invadiu uma casa de rações no bairro e efetuou diversos disparos. Um dos tiros atingiu o peito de Valdemir, que passava no local. O suspeito até hoje não foi preso e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.