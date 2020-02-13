As mortes por bala perdida que seguem sem punição no ES

Alice da Silva Almeida foi vítima de bala perdida no último domingo (09) Crédito: Arquivo pessoal

Além da grande comoção, crimes como esse geram também indignação e revolta porque nem todos têm solução, e seguem impunes. A reportagem de A Gazeta selecionou 7 casos de vítimas de bala perdida que tiveram grande repercussão nos últimos dois anos. Destes, em apenas dois os suspeitos dos disparos foram presos. Em um terceiro caso, o autor dos disparos foi morto. Os outros casos seguem sem punição. Confira quais são os crimes e os desfechos deles.

ESTUDANTE MORTA EM CONFRONTO

Karolaine foi atingida na cabeça por uma bala perdida em abril de 2018 em Cariacica Crédito: Reprodução/Facebook

A investigação da polícia foi concluída em setembro de 2018 e encaminhado à Justiça, mas até hoje ninguém foi preso.

APOSENTADO MORTO DURANTE CULTO

O tiro foi feito durante uma perseguição da Polícia Militar a um criminoso. Na época, o Ministério Público denunciou que o disparo saiu da arma da PM. Os soldados Fábio Braga Araújo e Jesse de Oliveira Soares chegaram a ser presos, mas foram soltos logo depois. A Justiça então determinou que eles fossem suspensos da Corporação.

Aposentado foi morto com um tiro no peito dentro de casa enquanto participava de um culto religioso Crédito: Reprodução

Mais de um ano depois da decisão judicial, os policiais, que foram afastados das atividades, continuam recebendo salários. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que "os policiais respondem a Processo Administrativo de caráter demissionário e estão afastados de todas as suas funções, tendo suas armas e outros equipamentos acautelados recolhidos". Eles continuarão constando como militares da ativa até que o processo seja concluído.

GRÁVIDA MORTA DURANTE CONFRONTO

Pâmela estava grávida de 7 meses e morreu após ser atingida por uma bala perdida Crédito: Reprodução

o suspeito de efetuar o tiro, Marcos Antônio Alves de Souza, foi preso. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu depois de dar entrada no hospital. O bebê foi retirado com vida da barriga da mãe e internado. Ele morreu dois dias depois. A punição pelo crime veio quase um ano. Em uma operação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC),

Bebê de Pâmela, retirado da barriga da mãe, morta por bala perdida. Criança morreu dois dias depois. Crédito: Arquivo | A Gazeta

HOMEM MORTO EM LINHARES

DONA DE CASA MORTA NA PORTA DE BAR

Lucilene Santos da Silva, de 35 anos, foi vítima de bala perdida em um bar Crédito: Reprodução

O responsável por tirar a vida de Lucilene até hoje não foi preso. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

CRIANÇA MORTA NA PRAIA DO MORRO

ALFAIATE MORTO AO PASSAR DE MOTO NA RUA

De acordo com testemunhas, um homem invadiu uma casa de rações no bairro e efetuou diversos disparos. Um dos tiros atingiu o peito de Valdemir, que passava no local. O suspeito até hoje não foi preso e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.