Morre estudante atingida por bala perdida em Cariacica

Karolaine foi atingida na cabeça por uma bala perdida Crédito: Reprodução/Facebook

atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais militares e criminosos no bairro Porto Novo, em Cariacica, morreu na tarde desta terça-feira (3). Ela estava internada em estado grave no Hospital São Lucas, mas acabou não resistindo ao ferimento. A informação sobre a morte da jovem foi confirmada por familiares. A estudante Karolaine do Rosário Matos, de 18 anos,morreu na tarde desta terça-feira (3). Ela estava internada em estado grave no Hospital São Lucas, mas acabou não resistindo ao ferimento. A informação sobre a morte da jovem foi confirmada por familiares.

A vítima foi ferida na testa e a bala estava alojada no crânio. De acordo com familiares, Karolaine estava na Rua Evangélica, antigo Morro do Quiabo, observando a movimentação que ocorria a cerca de 300 metros na rua principal do bairro em frente à EMEF Padre Gabriel Maire (CAIC).

"De repente, começou a subir um monte de gente correndo e ouvimos disparos. Foi aí que vimos a Karolaine caída na frente de casa, com um tiro na cabeça. Pegamos o carro e fomos direto para o PA de Alto Lage e de lá eles transferiram ela para cá (no São Lucas)", conta a estudante Sabrina Rodrigues, de 25 anos, prima de Karolaine.

A prima de Karolaine, Sabrina Rodrigues, e o namorado da vítima, Whagneston Vieira, acompanham o estado de saúde dela no São Lucas Crédito: Rafael Silva

De acordo com ela, a vítima cursava o Ensino Médio e tinha um filho de um mês. "Nossa família está completamente desestruturada", desabafa Sabrina.

O namorado da jovem, Whagneston Vieira da Fonseca, de 18 anos, conta que ficou bastante abalado ao receber a notícia de que Karolaine havia sido baleada.

"A avó dela me ligou ontem à noite avisando que ela tinha sido baleada na cabeça. É um momento muito difícil, nosso filho tem um mês, ainda estamos muito abalados. Não dá pra acreditar no que está acontecendo. Estava tendo manifestação desde o inicio da noite, mas tinha gente na rua na hora que ela levou o tiro", afirmou, aos prantos.

'MAIS UMA INOCENTE MORTA'

"Mais uma inocente foi morta, isso nós não queremos pro nosso Brasil. Eu sou pai de mais duas filhas além da Karol. Isso pra mim é um sentimento muito triste", lamentou Josivaldo Ferreira de Jesus, padrasto da jovem que morreu após ser atingida por bala perdidade.