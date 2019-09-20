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Violência

Morre mototaxista vítima de bala perdida durante tiroteio em Linhares

Juscelino Francisco da Silva foi atingido na barriga, no Centro da cidade. Ele ficou internado por mais de 24 dias, mas não resistiu
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

20 set 2019 às 16:33

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 16:33

Juscelino Francisco da Silva foi atingido na barriga, no Centro de Linhares durante um tiroteio entre criminosos e PM Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
Mais uma família devastada pela violência. Morreu nesta sexta-feira (20), o mototaxista Jucelino Francisco da Silva, de 41 anos, vítima de bala perdida durante um tiroteio entre criminosos e a Polícia Militar no último dia 27 de agosto, no Centro de Linhares, no Norte do Estado. Juscelino foi socorrido e ficou internado em um hospital particular por 24 dias, mas não resistiu.
>Menina de 12 anos é vítima de bala perdida no meio da rua em Vitória
O mototaxista, atingido na região da barriga, foi socorrido e encaminhado para um hospital particular da cidade. Lá ele passou por cirurgias e ficou por 24 dias internado no CTI. Segundo familiares, o tiro atingiu vários órgãos como intestino grosso, pâncreas e os rins.
O corpo de Jucelino foi liberado ainda durante a manhã, no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Bastante abalados, os familiares não quiseram passar detalhes sobre o velório e o sepultamento.
TIROTEIO
O tiroteio aconteceu por volta das 14h30 do dia 27 de agosto, bem próximo da rodoviária do município. Na ocasião, um suspeito trocou tiros com a PM após uma abordagem, atingiu o mototaxista, tentou roubar uma moto, fugiu e tentou se esconder em uma casa quando foi baleado por militares e morreu. Ele foi identificado como Wallace da Silva Souza, de 19 anos. Um segundo suspeito, que fugiu logo após a abordagem no bar, foi localizado minutos depois em uma padaria. O jovem de 17 anos foi encaminhado para 16ª Delegacia Regional de Linhares para prestar depoimento.
>Adolescente é morto a tiros em Linhares
Na ocasião, a Polícia Militar disse que todo disparo de arma de fogo realizado por agentes de segurança é apurado pela corregedoria. A Polícia Civil também investiga o caso. 
 

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