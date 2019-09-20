Morre mototaxista vítima de bala perdida durante tiroteio em Linhares

Juscelino Francisco da Silva foi atingido na barriga, no Centro de Linhares durante um tiroteio entre criminosos e PM Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

O mototaxista, atingido na região da barriga, foi socorrido e encaminhado para um hospital particular da cidade. Lá ele passou por cirurgias e ficou por 24 dias internado no CTI. Segundo familiares, o tiro atingiu vários órgãos como intestino grosso, pâncreas e os rins.

O corpo de Jucelino foi liberado ainda durante a manhã, no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Bastante abalados, os familiares não quiseram passar detalhes sobre o velório e o sepultamento.

TIROTEIO

O tiroteio aconteceu por volta das 14h30 do dia 27 de agosto, bem próximo da rodoviária do município. Na ocasião, um suspeito trocou tiros com a PM após uma abordagem, atingiu o mototaxista, tentou roubar uma moto, fugiu e tentou se esconder em uma casa quando foi baleado por militares e morreu. Ele foi identificado como Wallace da Silva Souza, de 19 anos . Um segundo suspeito, que fugiu logo após a abordagem no bar, foi localizado minutos depois em uma padaria. O jovem de 17 anos foi encaminhado para 16ª Delegacia Regional de Linhares para prestar depoimento.

Na ocasião, a Polícia Militar disse que todo disparo de arma de fogo realizado por agentes de segurança é apurado pela corregedoria. A Polícia Civil também investiga o caso.