Morre grávida atingida por bala perdida em Vitória

Pâmela Soares, grávida que morreu baleada dentro de casa, em Gurigica, Vitória Crédito: Facebook

A pequena Laura é uma sobrevivente da violência. Ela veio ao mundo na tarde desta terça (14), quando médicos a retiraram, às pressas, da barriga da mãe, Pâmela Soares, de 23 anos, atingida na cabeça por uma bala perdida, em Gurigica, Vitória. Grávida de sete meses, a jovem foi baleada dentro de casa e morreu quando deu entrada no hospital.

Segundo informações da polícia, Pâmela estava em casa com a irmã, que havia chegado do trabalho, e a sobrinha, de 4 anos, por volta das 14 horas de ontem, quando começou um tiroteio entre criminosos na rua Botafogo.

Familiares contaram que para proteger a sobrinha, que estava em cima da cama, próximo à janela do quarto, Pâmela tentou abraçá-la e, nesse momento, foi atingida por um tiro em cima do olho, no lado direito da cabeça.

Em meio ao desespero, a irmã de Pâmela gritou por socorro. Vizinhos e amigos pararam um carro na rua. O motorista ajudou a levar Pâmela para o Hospital São Lucas.

O carro parou depois de uma freada brusca e barulhenta em frente ao hospital, chamando a atenção de quem aguardava atendimento, e fazendo com que todos se chocassem com a cena de socorro à grávida. As pessoas que estavam com ela gritavam por ajuda, desesperadas, algumas também sujas de sangue, contou uma estudante, de 21 anos, que aguardava para visitar o pai internado.

Os parentes contaram que a vítima chegou à unidade hospitalar com vida. Cerca de duas horas depois, familiares foram chamados pelo corpo médico e receberam duas notícias: Pâmela estava morta e a bebê havia nascido, com vida, após uma cesárea de emergência.

BEBÊ





Fotojornalismo: parto de emergência salva vida de bebê em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ

Prematura, Laura sofreu duas paradas cardíacas. Às 16h30, a menina foi transportada, dentro de uma incubadora, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Maruípe. Um dos médicos que participou do parto saiu emocionado do Hospital São Lucas.

A transferência foi necessária pois a criança precisava de atendimento em Unidade de Tratamento Intensivo Infantil (Utin).

POLÍCIA





Na noite desta terça, o corpo de Pâmela foi para o Departamento Médico legal (DML). Antes, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no hospital. Eles também foram ao local do crime para levantar as primeiras informações.

O carro usado no socorro de Pâmela também foi localizado e passou por perícia. Por nota, a Polícia Civil disse apenas que vai investigar o caso, mas não disse para qual delegacia será encaminhada a ocorrência.

Já a Polícia Militar informou, por meio da assessoria de imprensa, que foi acionada para atender à ocorrência de disparos de arma de fogo em uma escadaria do bairro Gurigica. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido detido.