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Baleado no peito

Fiel morre com tiro de bala perdida durante culto em casa em Cariacica

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (27), no bairro Morro Novo

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 11:33
A ocorrência é investigada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Um idoso morreu com um tiro de bala perdida no peito no momento em que participava de um culto com amigos dentro de casa, no bairro Morro Novo, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (27). Nelson Antonio Ghisolfi, 66 anos, foi baleado por volta das 20h30 durante uma troca de tiros entre traficantes da região e policiais militares.
O confronto entre PMs e criminosos começou após um pedido de reforço feito por um policial militar de folga, que estava em um bar do bairro. Ele teria sido avisado por um dos clientes para "vazar" do estabelecimento já que traficantes da região tinham reconhecido o PM. 
Para se resguardar, o policial pediu reforço da Força Tática da PM para deixar o local em segurança, já que estava sob ameaça. No momento da chegada dos policiais militares, mais traficantes também chegaram ao local, o que deu início ao confronto e a troca de tiros.
Um dos suspeitos de atirar contra os policiais, identificado como Renan Xavier da Silva, 24 anos, foi atingido durante a troca de tiros e morreu. A ocorrência é investigada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
MUITOS TIROS
 
Com a parede da casa marcada de tiros, a esposa de Antonio Ghisolfi, Maria Helena dos Santos, falou sobre os momentos de pavor que viveu durante o confronto entre os policiais e bandidos na noite desta quarta.
"Veio muito tiro mesmo. Os bandidos corriam na frente e os policiais atrás. Foi muito triste, ninguém esperava por isso. Ele era uma pessoa muito boa. Depois o Samu chegou aqui e falou que ele já estava morto", lamentou Maria Helena.
Com informações de Mayra Bandeira

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