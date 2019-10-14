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Cariacica

Mulher que morreu atingida por bala perdida estava com criança no colo

O crime aconteceu no bairro Itanguá, em uma região conhecida como "Buraco do Sapo"

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 13:18

Publicado em 

14 out 2019 às 13:18
Lucilene Santos da Silva, de 35 anos, foi vítima de bala perdida Crédito: Reprodução
A dona de casa Lucilene Santos da Silva, de 35 anos, que morreu baleada em Cariacica, estava com um bebê no colo quando foi atingida por uma bala perdida. Ela chegou a cair com a criança. 
O crime aconteceu no bairro Itanguá, em uma região conhecida como "Buraco do Sapo", na noite de domingo (13).  De acordo com a polícia, a vítima estava na porta de um bar, localizado na Rua Nestor Vieira, às 18h45, quando bandidos passaram de carro atirando.
Ao tentar levantar para correr e se proteger, foi atingida por um disparo na região do pescoço. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No bairro, moradores contaram que a vítima tinha sete filhos.
Até o final da manhã, desta segunda-feira (14), o corpo dela ainda não tinha sido liberado no Departamento Médico Legal (DML).
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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