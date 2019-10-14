Mulher morre atingida por bala perdida na porta de bar em Cariacica

Crime é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

Uma mulher de 35 anos morreu após ser atingida com um tiro de bala perdida na porta de um bar no bairro Itanguá, em Cariacica, em uma região conhecida como "Buraco do Sapo". O crime aconteceu na noite deste domingo (13).

De acordo com a polícia, Lucilene Santos da Silva, 35 anos, estava no estabelecimento, localizado na Rua Nestor Vieira, às 18h45, quando bandidos passaram de carro atirando.