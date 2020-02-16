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Tiroteio

Jovem é atingida por bala perdida ao sair de igreja em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, a vítima saía de uma vigília na igreja, quando foi atingida por um tiro no braço

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 09:16
Rua onde jovem foi baleada, em Santa Rita, Vila Velha Crédito: Raquel Lopes | A Gazeta
Uma jovem de  19 anos foi vítima de bala perdida no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O fato ocorreu por volta das 5 horas deste domingo (15).
Segundo a Polícia Civil, a vítima estava saindo da vigília da igreja quando dois homens saíram atirando na Rua Rosental, em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas. A mulher foi atingida pelo tiro no braço direito.
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A vítima foi encaminhada para o Hospital Evangélico, e, posteriormente, transferida para o Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha, onde deve passar por cirurgia.
O caso segue sob a investigação da Polícia Civil. Ninguém foi detido até a publicação desta matéria.

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