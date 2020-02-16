Jovem é atingida por bala perdida ao sair de igreja em Vila Velha

Rua onde jovem foi baleada, em Santa Rita, Vila Velha Crédito: Raquel Lopes | A Gazeta

Uma jovem de 19 anos foi vítima de bala perdida no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O fato ocorreu por volta das 5 horas deste domingo (15).

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava saindo da vigília da igreja quando dois homens saíram atirando na Rua Rosental, em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas. A mulher foi atingida pelo tiro no braço direito.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Evangélico, e, posteriormente, transferida para o Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha, onde deve passar por cirurgia.