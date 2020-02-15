Criminosos dão tiros de fuzil para o alto após enterro de adolescente

A Gazeta que o local filmado é conhecido como Pedrinha, no bairro do Bonfim, onde o jovem foi morto. O sepultamento ocorreu por volta das 10h e logo depois, às 10h20, houve Moradores afirmaram à reportagem deque o local filmado é conhecido como Pedrinha, no bairro do Bonfim, onde o jovem foi morto. O sepultamento ocorreu por volta das 10h e logo depois, às 10h20, houve uma grande queima de fogos . O barulho pode ser ouvido em diversos pontos da Capital, como nas avenidas Leitão da Silva, Maruípe e Marechal Campos.

O QUE DIZ A SESP

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (Sesp) informa que investiga e monitora, por meio da Gerência de Inteligência, todas as atividades criminosas na região, diariamente. Mas, sobre os vídeos de tiros de fuzil no morro, a secretaria diz que não há como confirmar data, local e nem identificar criminosos por meio dessas imagens, assim como associar ao fato ocorrido no Bairro da Penha, na última sexta-feira.

Nesta sexta, após a morte do jovem, Vitória viveu momentos de terror, com atos de vandalismo espalhados em diferentes pontos da capital. Criminosos encapuzados quebraram vitrines, ônibus, automóveis e obrigaram comerciantes a fecharem as portas.

Tiros de fuzil teriam sido dados na região conhecida como Pedrinha, onde Caio Matheus teria morrido Crédito: Reprodução

FAMÍLIA: MENOR NÃO ATIROU NA POLÍCIA

Após o enterro do filho, a mãe de Caio, Ronara Silva Santos, disse que a família vai lutar para que uma resposta seja dada pelas autoridades. Ele subiu para fumar maconha, era usuário. Mas os policiais chegaram atirando, afirmou, sobre a versão da família.

HIERARQUIA DO TRÁFICO

Em entrevista nesta sexta-feira (14), o secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, disse que Caio tinha uma importância hierárquica do tráfico . O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que um líder e membro de um grupo criminoso perdeu a vida em um enfrentamento, e isso causou uma reação, que foi imediatamente combatida.