PM retira bandeira de luto hasteada após morte de jovem no Bonfim

A Polícia Militar retirou na tarde deste sábado (15) uma bandeira preta hasteada em uma torre de comunicação no alto do Bairro da Penha, em Vitória. A bandeira seria uma homenagem a Caio Matheus Silva Santos, morto na última sexta-feira (14) durante uma operação da Polícia Civil no bairro do Bonfim, em Vitória. De acordo com os militares, a bandeira havia sido colocada por lá por ordem de criminosos ligados ao tráfico de drogas local. Após ser retirada da torre, a homenagem foi queimada.
Caio Matheus foi sepultado durante a manhã deste sábado. Após o velório, houve uma intensa queima de fogos. Vídeos também mostram tiros de fuzil sendo disparados para o alto em um local conhecido como Pedrinha, onde Caio teria sido morto.
De acordo com a Polícia Militar, os mesmos criminosos que fizeram disparos com armas de fogo a esmo, em protesto às ações da polícia na região, foram os que ordenaram a colocação da bandeira na torre de comunicação. Por este motivo, os policiais retiraram a bandeira, a fim de se evitar transtornos relacionados às comunicações e para estabelecer o domínio do poder público em qualquer região em que se faça necessária a atuação policial, disse a PM.