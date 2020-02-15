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Bairro da Penha

PM retira bandeira de luto hasteada após morte de jovem no Bonfim

Bandeira havia sido colocada em uma torre de comunicação no alto do Bairro da Penha, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, a homenagem teria sido uma ordem de traficantes que atuam na região

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 19:01
A Polícia Militar retirou na tarde deste sábado (15) uma bandeira preta hasteada em uma torre de comunicação no alto do Bairro da Penha, em Vitória. A bandeira seria uma homenagem a Caio Matheus Silva Santos, morto na última sexta-feira (14) durante uma operação da Polícia Civil no bairro do Bonfim, em Vitória. De acordo com os militares, a bandeira havia sido colocada por lá por ordem de criminosos ligados ao tráfico de drogas local. Após ser retirada da torre, a homenagem foi queimada.
Caio Matheus foi sepultado durante a manhã deste sábado. Após o velório, houve uma intensa queima de fogos. Vídeos também mostram tiros de fuzil sendo disparados para o alto em um local conhecido como Pedrinha, onde Caio teria sido morto.
Bandeira queimada no Bonfim Crédito: Reprodução
De acordo com a Polícia Militar, os mesmos criminosos que fizeram disparos com armas de fogo a esmo, em protesto às ações da polícia na região, foram os que ordenaram a colocação da bandeira na torre de comunicação. Por este motivo, os policiais retiraram a bandeira, a fim de se evitar transtornos relacionados às comunicações e para estabelecer o domínio do poder público em qualquer região em que se faça necessária a atuação policial, disse a PM.

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