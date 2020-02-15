PM retira bandeira de luto hasteada após morte de jovem no Bonfim

De acordo com a Polícia Militar, os mesmos criminosos que fizeram disparos com armas de fogo a esmo, em protesto às ações da polícia na região, foram os que ordenaram a colocação da bandeira na torre de comunicação. Por este motivo, os policiais retiraram a bandeira, a fim de se evitar transtornos relacionados às comunicações e para estabelecer o domínio do poder público em qualquer região em que se faça necessária a atuação policial, disse a PM.