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Crime em Soteco

Adolescente é atingido por bala perdida em Vila Velha

O adolescente estava de bicicleta quando o tiro atingiu o braço, transfixou, bateu na bicicleta e atingiu o peito; ele foi socorrido pelo próprio pai e levado ao hospital

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 21:01
Menino foi vítima de bala perdida em Soteco, Vila Velha Crédito: Reprodução
Por Tiago Félix | TV Gazeta  Um adolescente de 14 anos foi vítima de bala perdida nesta terça-feira (18), por volta das 17h, no bairro Soteco, em Vila Velha.
O adolescente estava de bicicleta, quando o tiro atingiu o braço, transfixou, bateu na bicicleta e atingiu o peito.

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O menino foi socorrido pelo próprio pai e levado ao Hospital Santa Mônica.
De acordo com informações repassadas pelo pai à polícia, o adolescente seguia para um futebol, quando foi atingido pelo disparo. Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pesssoa (DHPP) estiveram no local.
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