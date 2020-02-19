Adolescente é atingido por bala perdida em Vila Velha

Por Tiago Félix | TV Gazeta Um adolescente de 14 anos foi vítima de bala perdida nesta terça-feira (18), por volta das 17h, no bairro Soteco, em Vila Velha.
O adolescente estava de bicicleta, quando o tiro atingiu o braço, transfixou, bateu na bicicleta e atingiu o peito.
O menino foi socorrido pelo próprio pai e levado ao Hospital Santa Mônica.
De acordo com informações repassadas pelo pai à polícia, o adolescente seguia para um futebol, quando foi atingido pelo disparo. Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pesssoa (DHPP) estiveram no local.