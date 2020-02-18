Homens abandonam carro onde corpo foi encontrado em Vitória Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. "É um mistério", diz família sobre jovem encontrado morto em carro

Por telefone, a reportagem da TV Gazeta conversou com uma parente de Douglas, que não quis ser identificada. Segundo a mulher, a família está em choque com a morte do jovem, que morava na Serra e trabalhava de gesseiro.

"Ele era tão pacificador, que ele achava que poderia mudar o mundo. O mais provável que a gente acha que pode ter acontecido é que ele foi se "amostrar", ostentar com o carro, só pode. Douglas era uma pessoa espetacular, era um menino alegre. Era um menino que, mesmo quando tudo estava ruim, ele estava rindo. Isso aí (o crime) está um mistério para todo mundo" .x - Parente de Douglas

Vídeo de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro é abandonado por quatro homens, um deles, que saiu pela janela de trás, estava com uma arma na mão. Após deixarem o carro, os suspeitos fogem correndo pela rua (veja abaixo).

Na tarde desta segunda-feira (17), parentes de Douglas foram até o Departamento Médico Legal (DML) e saíram sem falar com a imprensa. O corpo dele foi liberado por volta de 13h30.

O carro onde o corpo foi encontrado era da irmã do jovem. Ela disse que emprestou o carro ao Douglas pra que ele levasse os filhos dela ao shopping. Ele deixou as crianças e desapareceu. O caso esta sendo investigado pela Polícia Civil, mas até o momento não se sabe quais são os autores, nem a motivação do crime.