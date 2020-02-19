Morador de rua apanha após esfaquear duas idosas em Vitória

O homem atacou uma idosa de 77 anos com um facão no Morro do Quadro. Ela está internada em estado grave, com ferimentos na cabeça e nos braços.Em seguida, o suspeito seguiu em direção ao Centro de Vitória e, no caminho, atacou uma outra idosa, de 60 anos. Não há informações sobre o estado da vítima de 60 anos.