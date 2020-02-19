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Morador de rua apanha após esfaquear duas idosas em Vitória

O suspeito foi preso em flagrante após ser agredido por populares na região da Ilha do Príncipe. O caso aconteceu por volta das 19h desta terça-feira (18).

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 07:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 07:43
Morador de rua foi agredido após esfaquear duas idosas em Vitória Crédito: Reprodução
Morador de rua apanha após esfaquear duas idosas em Vitória
Duas idosas foram esfaqueadas por um morador em situação de rua em Vitória. O suspeito foi preso em flagrante após ser agredido por populares na região da Ilha do Príncipe. O caso aconteceu por volta das 19h desta terça-feira (18). 
O homem atacou uma idosa de 77 anos com um facão no Morro do Quadro. Ela está internada em estado grave, com ferimentos na cabeça e nos braços.Em seguida, o suspeito seguiu em direção ao Centro de Vitória e, no caminho, atacou uma outra idosa, de 60 anos. Não há informações sobre o estado da vítima de 60 anos.

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O suspeito foi reconhecido e agredido por populares com chutes e socos na Ilha do Príncipe. Ele foi levado para o hospital, já teve alta e será encaminhado para o presídio. Segundo informações de testemunhas, o morador em situação de rua teria dito que estava a mando de satanás para matar todo mundo.O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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