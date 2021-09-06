Jovem que emprestava a casa para estuprador é preso em Cariacica

Um jovem de 23 anos que foi à delegacia em Cariacica na condição de testemunha acabou sendo preso por envolvimento no estupro de uma menina de 13 anos. Segundo a Polícia Civil, ele mentiu quando afirmou ter emprestado a casa sem ter informações sobre o crime no local. Os abusos aconteciam, segundo a Polícia Militar, há cerca de seis meses.
À TV Gazeta, o delegado Brenno Andrade detalhou que a ocorrência encaminhada pela Polícia Militar informava sobre os abusos sofridos pela vítima de apenas 13 anos.
Ainda segundo o delegado, o jovem que supostamente era uma testemunha foi responsável por ceder a casa onde os abusos eram cometidos. Na delegacia, ele disse que não tinha conhecimento sobre a violência sexual praticada contra a adolescente.
"Nós entendemos que ele estava mentindo, que não estava falando a verdade. Em função disso demos voz de prisão, resolvemos prender pelo crime de estupro de vulnerável, considerando que ele concorreu para o crime e concorreu para o abuso"
Após receber a voz de prisão e ser autuado, o jovem foi encaminhado ao presídio.
A polícia ainda procura o homem responsável pelos abusos contra a adolescente. Ele é suspeito de outros casos de estupro. A identidade não foi divulgada.
As informações sobre crimes no Espírito Santo podem ser direcionadas ao Dique-Denúncia. Quem denuncia qualquer crime não precisa se identificar. Os contatos podem ser feitos por meio do site oficial, além do telefone 181.