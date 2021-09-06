Mulher morre após sofrer infarto durante tiroteio em Cariacica

Juelice dos Santos, de 50 anos, sofreu um infarto e morreu após ficar em meio a tiroteio em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher de 50 anos sofreu um infarto e morreu após ser surpreendida por um tiroteio no meio da rua no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na noite deste domingo (5).

De acordo com informações da família, Juelice dos Santos tomava conta da mãe, que é cadeirante. Na noite deste domingo, ela saiu para comprar cigarros. No momento em que Juelice estava voltando para casa, quatro criminosos se aproximaram em duas motocicletas e começaram a atirar na rua principal do bairro.

Um motoboy de 24 anos, que estava em uma esquina, foi baleado na perna. Já Juelice não foi ferida pelos disparos. No entanto, ela, que era hipertensa, ficou assustada e sofreu um infarto. Juelice morreu ainda no local, próximo à sua casa, segundo vizinhos.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher chegou a ser levada para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, também em Cariacica. A equipe médica da unidade constatou que ela teve um mal súbito.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.