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Violência

Em seis horas, dois homens são assassinados na Serra

No município, os dois homicídios foram registrados nos bairros Residencial Jacaraípe e Vila Nova de Colares entre a noite de sábado (4) e a madrugada de domingo (5). Um assassinato também foi registrado em Cariacica
Rita Benezath

Rita Benezath

Publicado em 

05 set 2021 às 14:28

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 14:28

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
A noite deste sábado (4) e a madrugada de domingo (5) foram de violência na Grande Vitória,  com a ocorrência de três assassinatos por arma de fogo no período. Na Serra, dois homicídios foram registrados nos bairros Residencial Jacaraípe e Vila Nova de Colares  em cerca de seis horas. O terceiro caso foi em Nova Esperança II, em Cariacica
Na Serra, no bairro Residencial Jacaraípe, um homem foi atingido por tiros no meio da Avenida Luiz Dalla Bernardina, por volta de 22h30 deste sábado (4). A vítima morreu no local. Os autores dos disparos estavam em uma motocicleta e fugiram após o crime, segundo a Polícia Militar. Nenhum suspeito foi localizado durante o atendimento da ocorrência, que foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
A Polícia Civil informou em sua nota padrão que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Cerca de seis horas depois, por volta de 4h45 deste domingo (5, também na Serra, um homem de 34 anos foi morto por arma de fogo, em Vila Nova de Colares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido pelo crime, segundo informações da Polícia Civil. 
O corpo das duas vítimas no município foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para a liberação para os familiares e a realização do exame cadavérico, que apontará a causa da morte. 
Demandada pela reportagem, a Polícia Militar diz não ter como responder sobre os casos porque "nos finais de semana e feriados a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores". 

CARIACICA

Em Cariacica, um jovem de 22 anos foi morto a tiros no bairro Nova Esperança II, em frente a uma boate, por volta de 20h20 deste sábado (4). Segundo a Polícia Militar, dois homens participaram do assassinato e logo após fugiram do local.
A vítima chegou a ser socorrida por populares e encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, mas teve o óbito constatado após dar entrada, informa a PM. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O corpo da vítima também foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, seguindo o protocolo.
A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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