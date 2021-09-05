Fiscal é atropelada por ônibus do Transcol em terminal na Serra

Fiscal é atropelada dentro de Terminal da Crédito: Reprodução

TV Gazeta. A vítima passa por cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Uma fiscal foi atropelada por um ônibus do Sistema Transcol , no Terminal de Laranjeiras, na Serra , na manhã deste domingo (5). Identificada como Márcia Helena de Jesus, a funcionária de 51 anos estava auxiliando um dos ônibus em uma manobra, quando outro motorista, ao sair da vaga, a atropelou. As informações foram apuradas pelo repórter Aurélio de Freitas, da. A vítima passa por cirurgia no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

O motorista da linha 506 (T. de Laranjeiras/T. Itacibá via Maruípe/T. Jardim América), que não havia visto a fiscal quando manobrava para sair do terminal, foi alertado pelas pessoas após atropelá-la. Achando que conseguiria evitar algo mais grave, acabou indo para a frente e passando de novo por cima dela. Desesperados, outros trabalhadores levantaram o ônibus para retirar a Márcia, que já estava muito ferida. Em choque, o motorista ficou dentro de outro ônibus, isolado, até a chegada do socorro.

Márcia trabalhava como cobradora, mas depois da retirada desses funcionários, foi colocada como fiscal no Terminal de Laranjeiras. Segundo informações, ela trabalha para a Viação Grande Vitória.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o socorro e saíram escoltadas pela Guarda Municipal da Serra em direção ao Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória, onde a fiscal passa por cirurgia.

No início da noite deste domingo (5), Rayane, filha da fiscal, contou que a mãe ainda estava passando pelo procedimento cirúrgico que, segundo os médicos, vai ser demorado. Rayane contou também que a mãe mora no bairro Maringá, na Serra.

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CETURB E GVBUS LAMENTAM

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) diz que lamenta o ocorrido na manhã deste domingo (5) no Terminal Laranjeiras. "A Companhia informa que o consórcio operador será notificado para apurar as circunstâncias do atropelamento e dará o suporte necessário para elucidar os fatos. A equipe de vídeo monitoramento já separou as imagens para ajudar nas investigações".

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e a empresa responsável pelo ônibus também divulgaram nota na qual lamentam o ocorrido e se solidarizam com a família da vítima. No texto, o GVBus diz que "a empresa destaca que o caso foi uma fatalidade e que está à disposição dos familiares da vítima, para prestar todo o apoio necessário, assim como irá prestar auxílio psicológico ao motorista envolvido". O GVBus informou ainda que também foi registrado boletim de ocorrência.