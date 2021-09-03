Homem morre após carro bater em árvore na Enseada do Suá, em Vitória

Paulo Afonso Moreira Crédito: Foto leitor | Montagem A Gazeta

Um homem de 26 anos morreu em um acidente de carro, em Vitória , na madrugada desta sexta-feira (3). A batida aconteceu na Avenida Américo Buaiz, no bairro Enseada do Suá. O veículo era conduzido por Paulo Afonso Moreira Dias Filho. Ele estava sozinho no carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo testemunhas, a colisão aconteceu por volta das 2h30 da madrugada desta sexta. O veículo ficou destruído após bater em uma árvore. Com o impacto, o carro “abraçou” o tronco.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar , equipes do Corpo de Bombeiros fizeram os primeiros socorros e tentaram tirar a vítima do veículo, quando constataram que o rapaz já estava sem vida.

O veículo era conduzido por Paulo Afonso Moreira Dias Filho Crédito: Arquivo pessoal

A perícia foi chamada e o corpo do homem levado pelo trabalho de remoção da Polícia Civil. O veículo também foi removido por um guincho acionado pelas equipes.

De acordo com informações da TV Gazeta, a vítima tinha uma empresa que prestava serviço de manutenção elétrica para shoppings na Grande Vitória. O jovem estava voltando do trabalho para casa no momento do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele seguia no sentido Centro de Vitória quando rodou na pista e bateu na árvore.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte".

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 2h30 desta sexta (3) para verificar a ocorrência na Avenida Américo Buaiz. "Uma guarnição prosseguiu até o local, onde o Corpo de Bombeiros já prestava atendimento à vítima que havia colidido contra uma árvore. Posteriormente, o condutor, de 26 anos, teve o óbito confirmado ainda no local do fato", completou.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para ocorrência de colisão, na madrugada desta sexta-feira (3), na Enseada do Suá, em Vitória. No local, a equipe constatou que o motorista estava no interior do veículo, que havia colidido contra uma árvore e estava sobre a calçada.

"Com a batida, a vítima foi lançada para o banco do carona. Os militares usaram o desencarcerador para abrir a porta e retirar a vítima. Após avaliação, constatou-se que o homem estava em óbito. O local foi isolado e a Polícia Civil acionada", finalizou.