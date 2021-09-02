Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De janeiro a julho

Mais de 400 pessoas morreram em acidentes de trânsito no ES

Em sete meses, 446 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no Espírito Santo. No ranking, Cachoeiro perde apenas para a Serra

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 set 2021 às 11:03
Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro de Itapemirim
Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Em todo o Espírito Santo, 446 pessoas morreram no trânsito entre os meses de janeiro a julho de 2021. São 52 mortes a mais do que o mesmo período do ano passado – um aumento de 13,2%. Serra, na Grande Vitória, lidera a lista com 32 mortes. O ranking segue com Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade da Região Sul do Espírito Santo, que registrou 25 mortes nos sete primeiros meses do ano. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). 
Depois da Serra, que registrou 32 mortes, Cachoeiro é a cidade mais perigosa para se dirigir. Em terceiro lugar, vem Linhares, no Norte do Estado, com 20 mortes. O levantamento da Sesp mostra ainda que a maioria das vítimas é do sexo masculino e tinha entre 35 a 44 anos.

Veja Também

Motociclista morre em acidente com carreta em rodovia de Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, os acidentes são mais frequentes nas estradas estaduais e federais por causa da alta velocidade dos veículos e da grande circulação de carros e caminhões.
“A gente sabe que Cachoeiro é um município que tem movimentação muito grande. Por conta desse fluxo grande, orientamos que as pessoas se organizem ao sair de casa, a tempo de cumprir seus compromissos sem precisar ter que compensar nas estradas, sem precisar rodar numa velocidade incompatível com a via, a atenção e o respeito a outras pessoas no trânsito também são importantes”, disse o Comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, capitão Daniel Simonel.
O empresário Rainério Scherrer passa todo o dia pela BR 101 para ir trabalhar. Ele conhece bem os perigos da região. “As pessoas cortam em faixa proibida, isso é o que presencio toda hora”, disse o motorista, em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.

AS 10 CIDADES COM MAIS MORTES NO TRÂNSITO EM 7 MESES

  1. Serra - 32
  2. Cachoeiro - 25
  3. Linhares - 20
  4. Cariacica - 20
  5. Vila velha - 18
  6. São Mateus - 18
  7. Nova Venécia - 18
  8. Guarapari - 17
  9. Colatina - 16
  10. Aracruz - 14

Veja Também

Dupla rouba carro, bate durante a fuga e acaba detida em Viana

BR 262 e Codesa: agenda de privatizações precisa cumprir seus prazos

Leilão da BR 262: pedágio em trechos duplicados será 40% mais caro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Linhares Serra Sesp Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados