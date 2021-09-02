Mais de 400 pessoas morreram em acidentes de trânsito no ES

Em todo o Espírito Santo, 446 pessoas morreram no trânsito entre os meses de janeiro a julho de 2021. São 52 mortes a mais do que o mesmo período do ano passado – um aumento de 13,2%. Serra, na Grande Vitória, lidera a lista com 32 mortes. O ranking segue com Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade da Região Sul do Espírito Santo, que registrou 25 mortes nos sete primeiros meses do ano. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Segundo a Polícia Militar, os acidentes são mais frequentes nas estradas estaduais e federais por causa da alta velocidade dos veículos e da grande circulação de carros e caminhões.
“A gente sabe que Cachoeiro é um município que tem movimentação muito grande. Por conta desse fluxo grande, orientamos que as pessoas se organizem ao sair de casa, a tempo de cumprir seus compromissos sem precisar ter que compensar nas estradas, sem precisar rodar numa velocidade incompatível com a via, a atenção e o respeito a outras pessoas no trânsito também são importantes”, disse o Comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, capitão Daniel Simonel.
O empresário Rainério Scherrer passa todo o dia pela BR 101 para ir trabalhar. Ele conhece bem os perigos da região. “As pessoas cortam em faixa proibida, isso é o que presencio toda hora”, disse o motorista, em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.
AS 10 CIDADES COM MAIS MORTES NO TRÂNSITO EM 7 MESES
- Serra - 32
- Cachoeiro - 25
- Linhares - 20
- Cariacica - 20
- Vila velha - 18
- São Mateus - 18
- Nova Venécia - 18
- Guarapari - 17
- Colatina - 16
- Aracruz - 14