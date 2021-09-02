Mais de 400 pessoas morreram em acidentes de trânsito no ES

“A gente sabe que Cachoeiro é um município que tem movimentação muito grande. Por conta desse fluxo grande, orientamos que as pessoas se organizem ao sair de casa, a tempo de cumprir seus compromissos sem precisar ter que compensar nas estradas, sem precisar rodar numa velocidade incompatível com a via, a atenção e o respeito a outras pessoas no trânsito também são importantes”, disse o Comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim, capitão Daniel Simonel.