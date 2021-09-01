Leilão da BR 262: pedágio em trechos duplicados será 40% mais caro

BR 262 no ES será leiloada no fim de novembro Crédito: Vitor Jubini

Trata-se de um mecanismo novo para atrair investidores e estimular a rápida duplicação da via. Como a concessionária vai arrecadar menos com a pista simples, o quanto antes conseguir duplicar mais conseguirá aumentar suas receitas.

O leilão, que será realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e terá concorrência internacional, está previsto para acontecer no dia 25 de novembro, às 14h. Vencerá o processo o grupo que oferecer o menor valor de tarifa de pedágio e o maior valor de outorga pelas rodovias, que é a parcela a ser paga ao governo federal pela exploração.

Segundo o edital, a tarifa básica de pedágio foi estipulada em R$ 0,12477 por quilômetro de pista simples, ou R$ 12,47 por cada trecho de 100 km (referente a veículos de passeio). Com o aumento de 40% para pistas duplicadas, esse valor passa para R$ 17,45.

Your browser does not support the audio element. Leilão da BR 262 - pedágio em trechos duplicados será 40 por cento mais caro

Cada proponente do leilão poderá apresentar um desconto de até 15,53% sobre a tarifa básica, o que deve levar a uma redução ao final do certame.

Outros fatores também vão influenciar o preço final que o motorista capixaba vai pagar em cada uma das três praças de pedágio previstas para o trecho da rodovia que liga Viana à divisa com Minas Gerais. Entre eles estão a distância entre as praças - já que a tarifa básica é referente a um quilômetro -, o tipo de veículo, as melhorias feitas pela concessionária e a correção monetária.

COBRANÇA PODE COMEÇAR JÁ EM 2023

Com a assinatura do contrato prevista para março de 2022 , a empresa ou consórcio que vencer o leilão poderá começar a cobrar o pedágio um ano depois, em 2023. Ela precisará, contudo, de autorização da ANTT e deverá atender a alguns requisitos.

Um deles é entregar os “trabalhos iniciais”, conjunto de melhorias que estão programadas para serem feitas nos primeiros 12 meses de contrato, como a instalação de uma base operacional e de um sistema de atendimento médico de emergência.

Também poderão passar pelas cancelas sem pagar as ambulâncias, os carros oficiais da União, Estados e municípios, bem como os veículos do corpo diplomático.

Para os demais motoristas, está previsto o desconto de 5% para quem optar pelo pagamento automático identificado pelo TAG eletrônico acoplado ao veículo.

Haverá ainda um desconto para usuários frequentes, que será válido apenas para automóveis que tenham o TAG. Quanto mais vezes o motorista passar por uma mesma praça em um determinado mês, menor será o pedágio cobrado.

DUPLICAÇÃO COMEÇA ENTRE DOMINGOS MARTINS E VITOR HUGO

O Programa de Exploração da Rodovia (PER), publicado também nesta quarta, prevê que 123 km dos 178 km de rodovia que cortam o Estado sejam duplicados até o nono ano de concessão.

Segundo o cronograma, as obras começam no trecho de 30 km entre a entrada para Domingos Martins e a entrada para a ES 363, que vai para Vitor Hugo. O prazo para conclusão é o terceiro ano de concessão.