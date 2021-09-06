Idoso é detido por suspeita de abuso a menina de 8 anos em Cachoeiro

Local onde suspeito levou criança no bairro Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ GCM

Um idoso de 63 anos foi preso sob a acusação de estupro de vulnerável após ser flagrado em atitude duvidosa com uma menina de 8 anos. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Uma vizinha desconfiou do homem com a criança e interveio ao ouvi-la gritar, imobilizando o suspeito até a chegada da Guarda Municipal. Levado para a delegacia, o idoso também foi autuado por porte de droga.

Segundo informações da polícia, a menina estava em casa, brincando, quando o idoso passou na rua e ofereceu uma caixa de bombons para que a criança o seguisse até um matagal, em um local ermo do bairro. A vizinha, que é ex-agente penitenciária, viu os dois e estranhou a atitude. Logo após, ouviu a garota gritando. Ela conseguiu impedir que o homem fugisse e entrou em luta corporal com o suspeito, enquanto a menina saiu correndo, assustada. "O sentimento é de um alívio porque não aconteceu nada com a menina, mas dá ódio em saber que as leis não funcionam", desabafou a vizinha.

Após a imobilização, testemunhas acionaram os agentes da Guarda Civil Municipal, que encaminharam o idoso até a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. O delegado de plantão, Caetano Nicolau Neto, contou que ele já havia sido preso em 2017 por tentativa de estupro.

Em entrevista à TV Gazeta Sul, o delegado afirmou que, pelas informações apuradas, o idoso havia passado a mão pelo corpo da criança. O suspeito negou a acusação e disse que falaria apenas na presença de um advogado.

“Porém, com os outros elementos informativos que reunimos, são indicativos de autoria e materialidade delitiva, ou seja, constamos que ele praticou atos libidinosos na forma consumada. Ele foi autuado em flagrante não só pelo estupro de vulnerável, mas também por porte de droga para consumo próprio, pois tinha com ele uma pequena quantidade de maconha”, falou Caetano Neto.