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Violência

Idoso é detido por suspeita de abuso a menina de 8 anos em Cachoeiro

Homem de 63 anos foi flagrado por uma vizinha, na manhã desta segunda-feira (6) com a criança; ele já havia sido preso em 2017 por tentativa de estupro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 set 2021 às 17:41

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:41

Local onde suspeito levou criança no bairro Alto Independência, em Cachoeiro
Local onde suspeito levou criança no bairro Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ GCM
Um idoso de 63 anos foi preso sob a acusação de estupro de vulnerável após ser flagrado em atitude duvidosa com uma menina de 8 anos. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma vizinha desconfiou do homem com a criança e interveio ao ouvi-la gritar, imobilizando o suspeito até a chegada da Guarda Municipal. Levado para a delegacia, o idoso também foi autuado por porte de droga. 
Segundo informações da polícia, a menina estava em casa, brincando, quando o idoso passou na rua e ofereceu uma caixa de bombons para que a criança o seguisse até um matagal, em um local ermo do bairro. A vizinha, que é ex-agente penitenciária, viu os dois e estranhou a atitude. Logo após, ouviu a garota gritando. Ela conseguiu impedir que o homem fugisse e entrou em luta corporal com o suspeito, enquanto a menina saiu correndo, assustada. "O sentimento é de um alívio porque não aconteceu nada com a menina, mas dá ódio em saber que as leis não funcionam", desabafou a vizinha. 
Após a imobilização, testemunhas acionaram os agentes da Guarda Civil Municipal, que encaminharam o idoso até a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. O delegado de plantão, Caetano Nicolau Neto, contou que ele já havia sido preso em 2017 por tentativa de estupro.
Em entrevista à TV Gazeta Sul, o delegado afirmou que, pelas informações apuradas, o idoso havia passado a mão pelo corpo da criança. O suspeito negou a acusação e disse que falaria apenas na presença de um advogado. 
“Porém, com os outros elementos informativos que reunimos, são indicativos de autoria e materialidade delitiva, ou seja, constamos que ele praticou atos libidinosos na forma consumada. Ele foi autuado em flagrante não só pelo estupro de vulnerável, mas também por porte de droga para consumo próprio, pois tinha com ele uma pequena quantidade de maconha”, falou Caetano Neto. 
A menina seria encaminhada para exames no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município. 

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