Corpo encontrado em Cachoeiro é de pedreiro que estava desaparecido

O homem estava de bruços e vestia uma bermuda, camiseta e chinelo quando foi encontrado na localidade de Timbó, zona rural da cidade. O corpo, segundo a polícia, tinha diversas perfurações por tiros e partes queimadas.

À Polícia Civil, familiares contaram que Carlos Antônio estava desaparecido desde 20h40 de quarta-feira (1º), quando saiu de casa e não foi mais visto. O titular da Delegacia Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, Felipe Vivas, disse que um parente do pedreiro já foi ouvido, entretanto, a motivação do crime ainda é investigada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.