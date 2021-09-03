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Localizado em matagal

Corpo encontrado em Cachoeiro é de pedreiro que estava desaparecido

Carlos Antônio Avelar, de 36 anos, foi encontrado com marcas de tiros e queimaduras na manhã de quinta-feira (2), na localidade de Timbó, zona rural da cidade

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 19:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 set 2021 às 19:30
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
A Polícia Civil ainda investiga a motivação para a morte de Carlos Antônio Avelar  Crédito: Carlos Alberto Silva
corpo localizado em meio a um matagal na manhã desta quinta-feira (2), no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é do pedreiro Carlos Antônio Avelar, de 36 anos. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada pela família nesta sexta-feira (3), no Serviço Médico Legal do município.
O homem estava de bruços e vestia uma bermuda, camiseta e chinelo quando foi encontrado na localidade de Timbó, zona rural da cidade. O corpo, segundo a polícia, tinha diversas perfurações por tiros e partes queimadas.
À Polícia Civil, familiares contaram que Carlos Antônio estava desaparecido desde 20h40 de quarta-feira (1º), quando saiu de casa e não foi mais visto. O titular da Delegacia Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, Felipe Vivas, disse que um parente do pedreiro já foi ouvido, entretanto, a motivação do crime ainda é investigada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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