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Em matagal

Corpo é encontrado com marcas de tiros e queimaduras em Cachoeiro

Ainda sem identificação, o corpo de um homem foi localizado em matagal na localidade de Timbó, na manhã desta quinta-feira (2)

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 set 2021 às 11:55
Pátio da delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim
Departamento de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Marcel Alves
O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi localizado em meio a um matagal, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o corpo tinha perfurações por tiros e partes queimadas.
De acordo com a polícia, o homem estava de bruços e vestia uma bermuda, camiseta e chinelo. Ele foi encontrado na localidade de Timbó, em Cachoeiro. As perfurações estavam no braço esquerdo, no tronco e na cabeça.
Uma viatura permaneceu no local até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) no município e não há mais informações do fato no momento.

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