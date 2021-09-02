Corpo é encontrado com marcas de tiros e queimaduras em Cachoeiro

De acordo com a polícia, o homem estava de bruços e vestia uma bermuda, camiseta e chinelo. Ele foi encontrado na localidade de Timbó, em Cachoeiro. As perfurações estavam no braço esquerdo, no tronco e na cabeça.

Uma viatura permaneceu no local até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) no município e não há mais informações do fato no momento.