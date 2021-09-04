Avião das Forças Armadas pousa em Cachoeiro para buscar órgãos doados

Captação de órgãos Crédito: Valério Depollo

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira esteve em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado na manhã deste sábado (4) para fazer a captação e o transporte de órgãos humanos. A captação ocorreu na Santa Casa de Misericórdia, um dos hospitais referência para captação de órgãos na região.

De acordo com o hospital, o doador era um jovem de 21 anos . Ele foi vítima de um acidente de carro com caminhão no dia 31 de agosto deste ano. As equipes que fizeram a captação são de Vitória e de Brasília e conseguiram retirar coração, os dois rins, fígado e córneas. Não foi divulgado para onde os órgãos foram levados.

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SETEMBRO VERDE

A campanha “Setembro Verde” tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), no Espírito Santo, foram realizados 247 transplantes entre janeiro e julho deste ano, sendo 160 de córnea, 28 de rins, 18 de fígado, dois corações, quatro de esclera e 35 de medula.