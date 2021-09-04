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Vidas salvas

Avião das Forças Armadas pousa em Cachoeiro para buscar órgãos doados

Coração, fígados entre outros órgãos de um jovem de  21 anos, que morreu após um acidente de transito, foram cedidos pela família para ajudar quem precisa de transplante

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 16:57

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

04 set 2021 às 16:57
Captação- órgãos
Captação de órgãos Crédito: Valério Depollo
Uma aeronave da Força Aérea Brasileira esteve em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado na manhã deste sábado (4) para fazer a captação e o transporte de órgãos humanos. A captação ocorreu na Santa Casa de Misericórdia, um dos hospitais referência para captação de órgãos na região.
De acordo com o hospital, o doador era um jovem de 21 anos . Ele foi vítima de um acidente de carro com caminhão no dia 31 de agosto deste ano. As equipes que fizeram a captação são de Vitória e de Brasília e conseguiram retirar coração, os dois rins, fígado e córneas. Não foi divulgado para onde os órgãos foram levados.

SETEMBRO VERDE

A campanha “Setembro Verde” tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da doação de órgãos. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), no Espírito Santo, foram realizados 247 transplantes entre janeiro e julho deste ano, sendo 160 de córnea, 28 de rins, 18 de fígado, dois corações, quatro de esclera e 35 de medula.
Ao comparar com o ano anterior, durante o mesmo período, os transplantes no Estado tiveram aumento de aproximadamente 83%, uma vez que foram realizados 135 procedimentos em 2020 de janeiro a julho.

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avião Cachoeiro de Itapemirim Doação de orgãos
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