Idoso oferece drogas a menores em troca de sexo e é preso em Cachoeiro

Idoso cadeirante é preso com droga e por aliciar adolecentes em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ GCM

Um idoso de 62 anos, que é cadeirante, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (2) pelos crimes de indução à prostituição de adolescente, tentativa de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e corrupção de menor em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . O nome do suspeito não foi informado pela polícia.

A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber denúncia de que o suspeito estaria aliciando sexualmente adolescentes em troca de dinheiro e drogas. Junto à Guarda Municipal, a PM foi à casa do idoso, no bairro Recanto.

Na residência, além do idoso, os militares encontraram uma menina de 12 anos e um adolescente de 15. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito disse que a garota e o rapaz eram amigos e faziam faxina em sua casa a cada 15 dias.

Aos policiais, o adolescente confirmou a história e contou que recebia R$ 100 por dia para realizar o serviço. Já a menina relatou que o idoso levava várias menores de idade para fazer sexo com ele no local e que o suspeito tentou abusar dela, mas a garota se recusou ter relação com ele.

Segundo a PM, a garota de 12 anos informou ainda que quando a polícia chegou à casa, o idoso pediu para que eles ajudassem a esconder maconha no estofado da cadeira de rodas e debaixo do sofá. Os militares realizaram buscas e apreenderam, nos lugares indicados, meio tablete e uma bucha da droga.

O Conselho Tutelar foi acionado. Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o adolescente relatou, em depoimento, que levava amigas adolescentes para terem relações com o idoso em troca de drogas e dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil , após ser autuado por indução à prostituição de adolescente, tentativa de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e corrupção de menor, o idoso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.