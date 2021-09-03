Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após denúncia

Idoso oferece drogas a menores em troca de sexo e é preso em Cachoeiro

Cadeirante de 62 anos foi autuado por indução à prostituição de adolescente, tentativa de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e corrupção de menor

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 18:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 set 2021 às 18:40
Idoso cadeirante é preso com droga e por aliciar adolecentes em Cachoeiro
Idoso cadeirante é preso com droga e por aliciar adolecentes em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ GCM
Um idoso de 62 anos, que é cadeirante, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (2) pelos crimes de indução à prostituição de adolescente, tentativa de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e corrupção de menor em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O nome do suspeito não foi informado pela polícia.
A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber denúncia de que o suspeito estaria aliciando sexualmente adolescentes em troca de dinheiro e drogas. Junto à Guarda Municipal, a PM foi à casa do idoso, no bairro Recanto.
Na residência, além do idoso, os militares encontraram uma menina de 12 anos e um adolescente de 15. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito disse que a garota e o rapaz eram amigos e faziam faxina em sua casa a cada 15 dias.
Aos policiais, o adolescente confirmou a história e contou que recebia R$ 100 por dia para realizar o serviço. Já a menina relatou que o idoso levava várias menores de idade para fazer sexo com ele no local e que o suspeito tentou abusar dela, mas a garota se recusou ter relação com ele.
Segundo a PM, a garota de 12 anos informou ainda que quando a polícia chegou à casa, o idoso pediu para que eles ajudassem a esconder maconha no estofado da cadeira de rodas e debaixo do sofá. Os militares realizaram buscas e apreenderam, nos lugares indicados, meio tablete e uma bucha da droga.
O Conselho Tutelar foi acionado. Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o adolescente relatou, em depoimento, que levava amigas adolescentes para terem relações com o idoso em troca de drogas e dinheiro.
De acordo com a Polícia Civil, após ser autuado por indução à prostituição de adolescente, tentativa de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e corrupção de menor, o idoso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Já o adolescente de 15 anos foi autuado em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de indução à prostituição de adolescente e tentativa de estupro de vulnerável e apresentado ao Ministério Público do Espírito Santo.

Veja Também

Ciclista fica ferido ao bater na traseira de caminhão em Cachoeiro

Cinco homens são presos suspeitos de tráfico no Caparaó

Suspeito de assassinar grávida de quatro meses em Cariacica é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim drogas Estupro de vulnerável Polícia Civil Polícia Militar Adolescência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados