Ciclista fica ferido ao bater na traseira de caminhão em Cachoeiro

Um ciclista ficou gravemente ferido após bater na traseira de um caminhão na entrada do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 10h desta sexta-feira (3). Segundo informações da Polícia Militar, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro.
A polícia não soube informar mais detalhes do acidente. O ciclista ficou caído na pista. Pessoas que passaram pelo local cobriram o ciclista com papelão, para protegê-lo do sol até a chegada do resgate do Corpo de Bombeiros. O trânsito ficou lento até o final do resgate. O hospital informou que ele está internado no pronto-socorro.