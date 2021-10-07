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Baixo nível do reservatório

Jaguaré aumenta tempo de racionamento de água devido à falta de chuva

Captação e distribuição de água serão interrompidas das 17h às 22h, todos os dias da semana. Antes, racionamento já vinha ocorrendo, mas até as 20h

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:17

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 out 2021 às 18:17
Pode faltar água em 252 bairros da Grande Vitória
Falta de chuva no Estado afetou abastecimento de água em Jaguaré Crédito: Guilherme Ferrari
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) anunciou um racionamento de água por tempo indeterminado em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A partir desta quinta-feira (7), a captação e a distribuição de água no município serão interrompidas das 17h às 22h, todos os dias da semana. O motivo informado é a falta de chuva no Estado.
Para os moradores de Jaguaré, economizar água já é uma realidade. Segundo a prefeitura, o município vinha realizando o racionamento de água das 17h às 20h, mas o período precisou ser aumentado por conta do déficit do reservatório.
O reservatório que abastece a cidade já baixou 2 metros desde o início do período sem chuvas. Somente nos últimos 15 dias, o nível baixou mais 20 centímetros. O diretor do SAAE de Jaguaré, Valmir César Cristo, informou que até o mês passado choveu 473 milímetros. Segundo ele, para que os reservatórios voltem à normalidade, é necessário que chova mais de 500 mm até o final de 2021, o que não está previsto.
A Prefeitura de Jaguaré também informou que existe uma proposta de curto prazo para melhorar a situação, que é de subir a altura da barragem e, quando a chuva voltar a cair, ter mais condições de reservar água. Já para longo prazo, a alternativa é a construção de mais uma barragem.
*Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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