Jaguaré aumenta tempo de racionamento de água devido à falta de chuva

Falta de chuva no Estado afetou abastecimento de água em Jaguaré Crédito: Guilherme Ferrari

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) anunciou um racionamento de água por tempo indeterminado em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo . A partir desta quinta-feira (7), a captação e a distribuição de água no município serão interrompidas das 17h às 22h, todos os dias da semana. O motivo informado é a falta de chuva no Estado.

Para os moradores de Jaguaré, economizar água já é uma realidade. Segundo a prefeitura, o município vinha realizando o racionamento de água das 17h às 20h, mas o período precisou ser aumentado por conta do déficit do reservatório.

O reservatório que abastece a cidade já baixou 2 metros desde o início do período sem chuvas. Somente nos últimos 15 dias, o nível baixou mais 20 centímetros. O diretor do SAAE de Jaguaré, Valmir César Cristo, informou que até o mês passado choveu 473 milímetros. Segundo ele, para que os reservatórios voltem à normalidade, é necessário que chova mais de 500 mm até o final de 2021, o que não está previsto.

A Prefeitura de Jaguaré também informou que existe uma proposta de curto prazo para melhorar a situação, que é de subir a altura da barragem e, quando a chuva voltar a cair, ter mais condições de reservar água. Já para longo prazo, a alternativa é a construção de mais uma barragem.